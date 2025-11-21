內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，鄰近高速公路的石壁潭社宅今日開工，當地里長憂交通問題更嚴重，議員點出周邊道路血栓本就嚴重，若道路面積不變，加上旁邊東環段Y35站聯合開工，塞車只會慘上加慘。交通局說，將評估公私協力的模式。

石壁潭社宅位在南京東路六段，基地所在是舊潭美國小校址，採整體規畫分期開發，2區分別提供482戶、236戶社宅，並配置社福機構、派出所等，1區今日開工，預計2029年9月竣工，2區同年接棒動工，預估2034年上半年完工。

在地石潭里長廖煒國坦言，最擔心的是交通問題，2023年台塑新總部搬到南京東路，車潮壅塞，也因分流上班、安排接駁車等措施，南京東路和新明路就比較沒那麼塞。台塑、台化、南亞等大型企業進駐後，會提供接駁車，儘管公車業者要求增班或增路線，但他們都說沒司機，而且一年花1000多萬元交通費，企業也會哇哇叫。

內湖、南港選區議員陳宥丞認為，與其讓企業們每年都花上千萬元處理交通問題，建議北市府盤整資源，公私協力統整交通車，否則企業進駐、捷運施工、社宅等造成的交通壅塞是非常可怕。

陳宥丞也提及，實測從石潭路的灣仔庄福德堂到鄰近石壁潭社宅基地的石潭成功路口，短短500公尺開車要上高速公路就要20分鐘，塞車程度比起內科的道路交通服務水準最差F級，此處根本就是G，已是地獄級。

他認為，該社宅周邊的道路血栓本就嚴重，若道路面積不變，加上旁邊東環段Y35站聯合開工，交通一定比內科還慘，不只上下班，未來還有住宅區，只會慘上加慘，交通局一定要提前因應。