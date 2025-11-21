快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市內湖區石壁潭社宅1區統包工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
北市內湖區石壁潭社宅1區統包工程開工典禮。記者林佳彣／攝影

北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，鄰近高速公路的石壁潭社宅今日開工，當地里長憂交通問題更嚴重，議員點出周邊道路血栓本就嚴重，若道路面積不變，加上旁邊東環段Y35站聯合開工，塞車只會慘上加慘。交通局說，將評估公私協力的模式。

石壁潭社宅位在南京東路六段，基地所在是舊潭美國小校址，採整體規畫分期開發，2區分別提供482戶、236戶社宅，並配置社福機構、派出所等，1區今日開工，預計2029年9月竣工，2區同年接棒動工，預估2034年上半年完工。

在地石潭里長廖煒國坦言，最擔心的是交通問題，2023年台塑新總部搬到南京東路，車潮壅塞，也因分流上班、安排接駁車等措施，南京東路和新明路就比較沒那麼塞。台塑、台化、南亞等大型企業進駐後，會提供接駁車，儘管公車業者要求增班或增路線，但他們都說沒司機，而且一年花1000多萬元交通費，企業也會哇哇叫。

內湖、南港選區議員陳宥丞認為，與其讓企業們每年都花上千萬元處理交通問題，建議北市府盤整資源，公私協力統整交通車，否則企業進駐、捷運施工、社宅等造成的交通壅塞是非常可怕。

陳宥丞也提及，實測從石潭路的灣仔庄福德堂到鄰近石壁潭社宅基地的石潭成功路口，短短500公尺開車要上高速公路就要20分鐘，塞車程度比起內科的道路交通服務水準最差F級，此處根本就是G，已是地獄級。

他認為，該社宅周邊的道路血栓本就嚴重，若道路面積不變，加上旁邊東環段Y35站聯合開工，交通一定比內科還慘，不只上下班，未來還有住宅區，只會慘上加慘，交通局一定要提前因應。

交通局長謝銘鴻回應，公車業者面臨缺駕駛是事實，但不能因此而不解決當地問題，將找公運處討論公私協力的模式，評估地區性的公司接駁車、公車相互扶持的可行性。另外，社宅住戶上下班尖峰時間也算固定，離峰時間是否有如此多車潮可再觀察。

北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，此為石潭路要上高速公路的排隊車潮。圖／陳宥丞研究室提供
北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，此為石潭路要上高速公路的排隊車潮。圖／陳宥丞研究室提供
北市內湖區石壁潭社宅1區預計2029年8月竣工。圖／北市都發局提供
北市內湖區石壁潭社宅1區預計2029年8月竣工。圖／北市都發局提供
北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，此為石潭路、金莊路口。圖／陳宥丞研究室提供
北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，此為石潭路、金莊路口。圖／陳宥丞研究室提供

社宅 塞車 公車

延伸閱讀

公教會館閒置10年變身社宅 北昌安居動土、花蓮三處社宅全面施工

北市的山城慢旅 內湖白石湖社區展現淺山魅力

台積電效應推高房價嘉義青年望屋興嘆 社會住宅明年交屋成焦點

高雄亞灣智慧社宅獲2025城市工程品質金質獎 預計2年後完工招租

相關新聞

勒脖壓頭…新北公托被控虐童 家長質疑托育員案發後申請身障手冊

新北中和某公托中心前年8月發生虐童事件，家長控訴35歲林姓托育人員對當時未滿2歲的女童有勒脖、捏臉等施暴行為，家長不滿社...

士林夜市人潮被其他夜市超車 商圈點出一大契機「改頭換面」

台北市士林商圈人潮近年被其他夜市超車，整體發展備受在地民代和市府關注。北市議會今到場考察，商圈表示，未來捷運士林站、劍潭...

內湖新社宅開工恐交通惡化 北市議員憂心塞車「地獄級」

北市內科塞車尖峰時段塞車是日常，鄰近高速公路的石壁潭社宅今日開工，當地里長憂交通問題更嚴重，議員點出周邊道路血栓本就嚴重...

蘇巧慧指耶誕城有交通疏運問題要調整 侯友宜：大獲好評且交通順暢

新北歡樂耶誕城在14日正式開城，立委蘇巧慧表示，新北耶誕城因為有交通疏運問題，板橋人都會抱怨，一定要做調整。新北市長侯友...

士林商圈興衰 北市產發局：將提專案計畫跨局處協助

觀光署近期公布「2024年來台旅客消費及動向調查」，夜市部分由去年第二名的饒河街夜市奪冠，去年冠軍的士林夜市則到第二名，...

「共榮共好」蔣萬安任內原住民人口成長率達12%

台北市長蔣萬安「台北隊」邁入就職三周年，北市原民會指出，秉持「厚植文化實力」的政策主軸，市府持續打造屬於台北市原住民族人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。