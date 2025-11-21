新北整合瑞芳聯合大樓 高齡友善醫療117年完工

新北市瑞芳地政事務所暨衛生所聯合辦公廳舍興建工程今天動土，市府表示，117年完工後，將整合醫療與地政服務的重要新地標，打造智慧、友善且無障礙的公共衛生及市政服務空間。

衛生局表示，瑞芳區衛生所自民國64年啟用至今，空間老舊狹小，無法因應高齡化社會需求；經向衛生福利部爭取新台幣7245萬元前瞻基礎建設補助，並獲新北市議會支持，與地政機關合建新大樓。

工程今天由市長侯友宜主持祈福與動土典禮，他說，瑞芳地政事務所自民國56年啟用，建物老舊並經鑑定受高氯離子侵蝕（海砂屋），檔案存放與辦公空間均不足；將性質不同的地政與醫療單位整併並不容易，期許工程如質如期完工。

工務局新工處長簡必琦簡報表示，新大樓位於原瑞芳地政事務所基地，規劃地下2層、地上8層，總經費約新台幣5.3億元。外觀以礦石質感瓷磚呼應瑞芳採礦歷史，樓層逐層退縮呈現山城意象，預計民國117年7月完工。

衛生局表示，1樓至3樓將提供一般看診、復健與早療等多元醫療服務；4至7樓配置地政業務空間；8樓為大型會議室，可作研討交流，地下層設置停車場與機房。完工後，能為醫護人員提供更佳工作環境。

工務局長馮兆麟說，建築設計導入節能、減碳與永續理念，室內規畫多面眺望平台，導入自然光與通風，並兼顧公共使用需求與未來發展彈性，讓辦公與洽公環境更開闊舒適。完工後將改善周邊人行動線，讓交通安全更友善。