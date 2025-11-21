快訊

蘇巧慧指耶誕城有交通疏運問題要調整 侯友宜：大獲好評且交通順暢

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午出席114年金安獎頒獎活動前受訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今下午出席114年金安獎頒獎活動前受訪。記者江婉儀／攝影

新北歡樂耶誕城在14日正式開城，立委蘇巧慧表示，新北耶誕城因為有交通疏運問題，板橋人都會抱怨，一定要做調整。新北市長侯友宜對此表示，新北耶誕城得到各界好評，這段時間的交通是非常順暢，他邀請民眾這周末來耶誕城參與主題活動。

侯友宜今下午出席114年金安獎頒獎活動前受訪。侯友宜表示，新北歡樂耶誕城已經是一個城市的品牌，也是國際最重要的耶誕節日，這幾天看到，今年主題是LINE FRIENDS，得到各界的好評。也看到這段時間的交通是非常順暢的，他也歡迎民眾在這周末來來耶誕城，有運動相關的主題活動，希望大家踴躍參加。

另外，關於2026新北市長選戰，被問及是否會繼續支持副市長劉和然參選，或是尋求藍白合？侯友宜表示，對他而言，最重要的是全力地衝刺市政，讓紮實的市政建設，照顧好市民每一項社會福利，讓他們在這個地方安居樂業，讓市民朋友有感，這才是市民的勝利。

