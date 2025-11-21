板橋溪北公園地下停車場試營運免費停車

照片取自新北市政府

為提升板橋地區停車機能，新北市政府於板橋區溪北公園闢建地下2層停車場，市新北長侯友宜20日出席啟用典禮，並宣布即日起起至12月19日試營運，開放1個月免費停車，鼓勵民眾善加利用。

侯友宜市長表示，板橋地區人口稠密，溪北公園周邊社區林立，停車空間不足，啟用的溪北公園地下停車場暨公園改建工程總經費約7.3億元，提供280格汽車停車位及50格機車停車位，且停車場採全智慧停車管理系統，包括車牌辨識系統、車位在席系統、智慧尋車、充電服務及多元支付方式等，有效提升民眾停車便利性。侯友宜也說，本案除了新建地下停車場，同時將公園環境再造，包括填平原有景觀池以增加活動空間、優化步道及舞台廣場，同時增設天幕籃球場，此外，明（115）年也將增設兒童遊戲場，提供各年齡層的市民朋友更舒適多元的休憩空間。

侯友宜市長指出，新北市自108年起持續挹注資源於各行政區新建停車場，除今日啟用的溪北公園地下停車場，板橋忠孝公園地下停車場也將於下週開放，板橋區累計新建21處停車場，共提供3,094格汽車停車位及1,606格機車停車位。

聚傳媒