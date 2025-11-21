士林商圈興衰 北市產發局：將提專案計畫跨局處協助

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員林世宗、陳賢蔚、張文潔、洪婉臻、王孝維等人士林商圈考察。記者邱書昱／攝影
觀光署近期公布「2024年來台旅客消費及動向調查」，夜市部分由去年第二名的饒河街夜市奪冠，去年冠軍的士林夜市則到第二名，整體士林商圈發展也在成為關注。北市議會今到士林商圈會勘，議員點出包含早市的攤商設備老舊。產發局表示，會以專案計畫方式跨局處規畫，年底將雛形計畫出來。

士林商圈不僅有國內外熟知的夜市，其實早市也是在地人重要的生活場域。不過，大東路內的陽明蔬菜堆積場，整體設施設備老舊，入口處還有一座處理果菜殘渣等垃圾處理場。北市議員林世宗、陳賢蔚、張文潔、洪婉臻、王孝維等人到場視察，並走入市場內外查看周遭設備。

財政委員會第一召集人林世宗認為，整體環境不佳，仍需要市府協助活化。陳賢蔚和張文潔認為，走訪後作為國際觀光夜市的指標，卻有著這樣環境，確實會讓人卻步，呼籲跨局處整合方式，以專案計畫去推動輔導。

當地知情人士說，士林商圈不是只有一個自治會，且有些市府納管、有些則是自治會處理，就以陽明蔬菜堆積場來說，就是過去陽明山上民眾來此販售種植的蔬果，歷經30、40年後變成市集，這處市府有輔導，但是屬於私地未納管。

市場處攤販科長張峻閔表示，為了確保基本的消防、食安、衛生而在民國110年將士林夜市兩個自治會納入列管，同時也為了管理在110年度推出記點制度，針對改善屢勸不聽者，就會有警告，兩次警告為一點，一年若有三點，就會禁止設攤。

同時，市場處也有針對軟硬體補助，包含增設廁所、廁所指標、垃圾桶等部分。至於陽明堆積場部分，也有簽訂三方意向書，協助場域、輔導，並由自己組織美化管理，在110年也有投入80萬經費鋼棚除鏽、裝設固定支架，以及攤商招牌及統一服飾。

產發局長陳俊安說，由於士林商圈涉及到許多局處，而且捷運劍潭站、士林站等TOD建物會在2027年完工，屆時會吸引更多人潮，因此將比照貓空商圈列為專案計畫，由各局處來協助，過年前會將專案計畫的雛形規畫出來，並與地方溝通。

土地為國有財產署並由士林農會列管的陽明蔬菜堆積場旁垃圾場。記者邱書昱／攝影
陽明蔬菜堆積場內的菜市場。記者邱書昱／攝影
