北市捷運局：萬大線一期進度達82% 拚116年完工

中央社／ 台北21日電

台北市捷運局表示，起自捷運中正紀念堂站至新北中和的捷運萬大線第一期工程，目前進度已達82%，正在鋪設全線軌道及裝修各車站連通道、出入口結構，目標民國116年完工。

台北市捷運工程局昨天在YouTube頻道上傳影片，說明萬大線工程進度。萬大線第一期工程由捷運中正紀念堂站向西延伸，穿越新店溪至新北市永和區，再沿連城路、金城路抵達新北市土城區，全長約9.5公里，共設9座地下車站及1座機廠。

捷運局表示，各車站正進行穿堂層跟月台層的施作，軌道工程也在緊鑼密鼓地施作中，整體進度達82%，穩定朝116年完工目標邁進。

此外，捷運局表示，此路線共採購19輛列車，其中4輛列車已運抵金城機廠，正在測試軌進行手動駕駛測試，另有3輛將在12月底前運抵，其餘12輛則會在明年陸續進駐，為萬大線通車做好萬全準備。

