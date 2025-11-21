快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

防災科技成果展登場 消防署展示5G、AI強化救災韌性

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
消防署於今天上午舉辦「114年災害防救科技韌性成果展」。圖／消防署提供
消防署於今天上午舉辦「114年災害防救科技韌性成果展」。圖／消防署提供

內政部消防署今天舉辦「114年災害防救科技成果展」，集中展示近年多項防救災科技計畫成果，包括5G大數據、人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、地理資訊系統（GIS）等技術如何導入消防實務，提升整體防救災任務在極端環境下的應變與韌性。

內政部政務次長馬士元出席致詞時表示，近年台灣在災害防救的資訊整合、情資交換、決策速度與人力裝備調度等面向，表現已居世界前段班，靠的不是單一科技，而是整體系統長期累積的成果。

他強調，再先進的科技設備，最終仍須仰賴現場人員的專業判斷與執行，「科技的核心永遠是人」，向所有消防人員與防災志工致上敬意。

馬士元說，受氣候變遷影響，極端天候愈趨頻繁，今年從「丹娜絲颱風」到「馬太鞍溪堰塞湖溢流」事件，皆凸顯國家強化防災整備的迫切性，此次成果展也同步辦理「強韌台灣計畫」績優單位表揚、T-CERT誓師大會、績優隊伍表揚、第2屆「鳳凰盃」競賽啟動、複雜地形無人機補助儀式，以及全國災害防救志工幹部聯誼會等活動，促進中央、地方與社區間經驗交流與合作。

他指出，民間力量投入是提升國家防災韌性的關鍵，今日授旗的臺灣民間緊急應變隊（T-CERT）未來將扮演重要角色，並會視需求持續擴編，強化國內民間救災量能，防救災不能只靠中央或縣市政府，未來將持續把經驗、技術與能力向基層推廣，讓鄉鎮公所、社區與民眾都能具備基本應變能力。

內政部政務次長馬士元出席致詞。圖／消防署提供
內政部政務次長馬士元出席致詞。圖／消防署提供
消防署於今天上午舉辦「114年災害防救科技韌性成果展」。圖／消防署提供
消防署於今天上午舉辦「114年災害防救科技韌性成果展」。圖／消防署提供

馬太鞍溪 災害 丹娜絲颱風

延伸閱讀

嘉市消防車逾齡、消防栓不足 議員轟：不能等火燒了才檢討

火球祭11/23桃園球場登場 青埔消防分隊超前部署舉辦救災演練

無「大隊長」也無募款 消防署特搜隊籲請民眾勿受騙

花蓮救災表現優異 花防部劉暐欣調任8軍團指揮官

相關新聞

普發一萬郵局臨櫃領 全台1292據點24日起跑

財政部表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，自今年11月24日開放郵局領現，領取期間至明年4月30日止，民眾可於郵局...

普發一萬1550萬人已領取 24日開放郵局領現

普發現金上路逾2週，財政部今天表示，截至21日中午領取人數超過1550萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計11月24日...

防災科技成果展登場 消防署展示5G、AI強化救災韌性

內政部消防署今天舉辦「114年災害防救科技成果展」，集中展示近年多項防救災科技計畫成果，包括5G大數據、人工智慧（AI）...

立委推南高屏澎聯手 打造全新台灣觀光圈

民進黨立委許智傑上午舉行「南高屏澎生活圈，觀光行銷全世界」記者會，宣布推動更大範圍的南台灣觀光圈，範圍從高雄、台南、屏東...

歷史上的今天／1980年大雨淹水 台北市松江路汪洋一片

980年11月21日，台北市一場大雨造成29處地區積水超過30公分，46位災民移往高處安置，未造成不幸。從20日晚上10時到21日早晨7時，「119」接獲466次市區積水的電話報案。

極端氣候衝擊原民社區 台加合作AI防災科技

台灣的極端氣候事件，有4成會衝擊原住民族社區。台灣原住民淨零永續發展協會今天和加拿大模擬科技公司RWI簽署備忘錄，將運用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。