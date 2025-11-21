聽新聞
0:00 / 0:00
防災科技成果展登場 消防署展示5G、AI強化救災韌性
內政部消防署今天舉辦「114年災害防救科技成果展」，集中展示近年多項防救災科技計畫成果，包括5G大數據、人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、地理資訊系統（GIS）等技術如何導入消防實務，提升整體防救災任務在極端環境下的應變與韌性。
內政部政務次長馬士元出席致詞時表示，近年台灣在災害防救的資訊整合、情資交換、決策速度與人力裝備調度等面向，表現已居世界前段班，靠的不是單一科技，而是整體系統長期累積的成果。
他強調，再先進的科技設備，最終仍須仰賴現場人員的專業判斷與執行，「科技的核心永遠是人」，向所有消防人員與防災志工致上敬意。
馬士元說，受氣候變遷影響，極端天候愈趨頻繁，今年從「丹娜絲颱風」到「馬太鞍溪堰塞湖溢流」事件，皆凸顯國家強化防災整備的迫切性，此次成果展也同步辦理「強韌台灣計畫」績優單位表揚、T-CERT誓師大會、績優隊伍表揚、第2屆「鳳凰盃」競賽啟動、複雜地形無人機補助儀式，以及全國災害防救志工幹部聯誼會等活動，促進中央、地方與社區間經驗交流與合作。
他指出，民間力量投入是提升國家防災韌性的關鍵，今日授旗的臺灣民間緊急應變隊（T-CERT）未來將扮演重要角色，並會視需求持續擴編，強化國內民間救災量能，防救災不能只靠中央或縣市政府，未來將持續把經驗、技術與能力向基層推廣，讓鄉鎮公所、社區與民眾都能具備基本應變能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言