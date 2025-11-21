北市延平北路警察宿舍公辦都更案開工 估2029年完工

快訊

中央社／ 台北21日電

台北市都更處今天表示，歷經8年整合延平北路警察宿舍公辦都更案正式開工，將興建地上15層建築，此公辦都更案將替北士科與士林再生軸線增加新地標，預定2029年完工。

台北市都市更新處發布新聞資料表示，「士林海光公辦都更案（延平北路警察宿舍）」位於士林區延平北路5段257巷與257巷4弄交叉口，鄰近捷運環狀線北環段預定地，原為北市府警局宿舍及北市公共運輸處宿舍，宿舍已拆除且完成綠美化，並供當地民眾作為田園城市。

都更處表示，此公辦都更案總面積2549餘平方公尺，因原建物老舊且無功能，衍生環境與治安問題，市府完成拆除及綠美化後，透過公辦都更模式推動土地再生。

都更處表示，此公辦都更案自2017年啟動、2019年核定事業及權利變換計畫，後續受疫情影響造成營建物料、設備、人力供應不穩而多次流標，市府持續尋求解方，以公開徵求方式引入出資人，並重新調整建築規劃。

都更處表示，「士林海光公辦都更案（延平北路警察宿舍）」在今年11月7日完成變更事業計畫、權利變換計畫及變更建照核定，讓基地重啟動能、迎向更新契機。

都更處表示，此公辦都更案後將興建地上15層、地下3層的建築，規劃取得包含黃金級綠建築、銀級智慧建築等標章，全面提升居住安全與永續品質。

都更處表示，此公辦都更案同時規劃社福與公共設施，如約189坪區民活動中心、約184坪公辦民營托嬰中心，並透過退縮與合理棟距，強化採光、通風與防災動線，提升地區整體防救災機能。

都更處表示，「士林海光公辦都更案（延平北路警察宿舍）」鄰近T17及T18基地，市府針對周邊劃定都更範圍，與基地軸線串聯，盼形塑北市為科技城市。

