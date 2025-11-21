「共榮共好」蔣萬安任內原住民人口成長率達12%

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安「台北隊」邁入就職三周年。圖／北市原民會提供
台北市長蔣萬安「台北隊」邁入就職三周年。圖／北市原民會提供

台北市長蔣萬安「台北隊」邁入就職三周年，北市原民會指出，秉持「厚植文化實力」的政策主軸，市府持續打造屬於台北市原住民族人的「新原鄉」，北市原住民人口成長率達12%，原住民族失業率也從自4.26%降至3.2%。

北市原民會主任委員巴干．巴萬表示，市府3年來陸續落實6大承諾，市府廣納族群意見並滾動修正，全面落實原住民族權益保障、促進就業發展並弘揚文化能量，強化原住民整體產業競爭力。

她說，過去的「原住民族文化節」多以傳統展演為主，但已難完全滿足都會族群在音樂、文化體驗與世代傳承上的期待。為回應族人需求並讓文化真正走入城市生活，北市府於今年度正式推動文化節轉型升級，打造全新城市文化品牌「TALOMA’Taipei原住民族音樂季」。

巴干．巴萬表示，今年度音樂祭於11月1、2日首次以「回家 TALOMA’」為核心精神，透過主題式策展、原創主題曲、舞台製作升級、活動品牌化、青年音樂人才培訓等策略，使原住民族文化不再僅限於展演，而是能被更多市民理解、參與與喜愛。

另外，轉型後的音樂季成功吸引2萬人次參與，在城市裡創造出前所未有的文化能量，成為展現都會原住民族自信與創意的重要平台，也讓原住民族文化成為臺北最具魅力的城市亮點之一。

除了文化推動，巴干．巴萬表示，市府為扶植台北市原住民創業及事業體永續經營，提升創業成功率，活化原住民族特色產業，在照顧都會區原住民族健康照顧制度方面，於今年5月三讀通過，於6月公布台北市原住民衛生自治條例修訂案，擴大補助範圍，更將補助金額提高至4萬5000元，提升族人醫療服務效能，且讓服務項目更具彈性。

巴干．巴萬指出，過去3年，北市原住民人口成長率達12%，原住民族失業率亦自4.26%降至3.2%，政策推動成效顯著。未來市府將持續精進都市原住民族服務與制度設計，與族人攜手打造文化友善、族群共榮的城市樣貌，讓原住民族成為台北的驕傲，共同邁向「共榮共好、希望首都」。

市府為扶植台北市原住民創業及事業體永續經營，提升創業成功率。圖／北市原民會提供
市府為扶植台北市原住民創業及事業體永續經營，提升創業成功率。圖／北市原民會提供
北市府打造全新城市文化品牌「TALOMA’Taipei原住民族音樂季」。圖／北市原民會提供
北市府打造全新城市文化品牌「TALOMA’Taipei原住民族音樂季」。圖／北市原民會提供

