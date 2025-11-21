紫色花海夢幻降臨 新北3處「蒜香藤」花瀑秘境營造浪漫秋景

各地蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，新北市景觀處精選三大私房賞花秘境：泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園，民眾可把握稍縱即逝的7至10天花期，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴。

新北市景觀處表示，泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺紫色長廊，隱身於楓樹里河堤邊，里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道，相當夢幻。花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。

另外，鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆，也是浪漫賞花點之一。沿著步道走至籃球場，邊坡上盛開的蒜香藤便會映入眼簾。民眾可以在花棚下休憩，一邊欣賞紫花美景，一邊讓孩子在三座雙層迴旋溜滑梯、沙坑和盪鞦韆等設施中盡情玩耍，是假日親子野餐踏青的最佳選擇。