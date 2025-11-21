聽新聞
紫色花海夢幻降臨 新北3處「蒜香藤」花瀑秘境營造浪漫秋景
各地蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，新北市景觀處精選三大私房賞花秘境：泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園，民眾可把握稍縱即逝的7至10天花期，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴。
新北市景觀處表示，泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺紫色長廊，隱身於楓樹里河堤邊，里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道，相當夢幻。花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。
另外，鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆，也是浪漫賞花點之一。沿著步道走至籃球場，邊坡上盛開的蒜香藤便會映入眼簾。民眾可以在花棚下休憩，一邊欣賞紫花美景，一邊讓孩子在三座雙層迴旋溜滑梯、沙坑和盪鞦韆等設施中盡情玩耍，是假日親子野餐踏青的最佳選擇。
三重區的二二八和平公園，被譽為都會中難得一見的綠色瑰寶。園區內最引人注目的，是設有音樂台與大草皮的寬闊多功能廣場。公園以忠孝路一段為界，巧妙地劃分出兩座各具特色的遊戲場：一側是充滿趣味的積木主題遊具組，另一側則是融入自然的原野風格設計，滿足不同年齡層孩子的需求。每逢蒜香藤盛開時節，浪漫的紫色花瀑沿著屋簷優雅垂落，將整座公園渲染成一片柔美而夢幻的氛圍。在忙碌的城市生活中，成為最值得駐足停留的美好角落。
