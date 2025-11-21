快訊

周六小雪！三生肖「天官星」賜福…錢財、貴人如雪片般飛來

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

聽新聞
0:00 / 0:00

紫色花海夢幻降臨 新北3處「蒜香藤」花瀑秘境營造浪漫秋景

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
新北泰山區楓樹河濱公園有座長達近200公尺紫色長廊，花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡。圖／新北市高灘處提供
新北泰山區楓樹河濱公園有座長達近200公尺紫色長廊，花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡。圖／新北市高灘處提供

各地蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，新北市景觀處精選三大私房賞花秘境：泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園，民眾可把握稍縱即逝的7至10天花期，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴。

新北市景觀處表示，泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺紫色長廊，隱身於楓樹里河堤邊，里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道，相當夢幻。花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。

另外，鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆，也是浪漫賞花點之一。沿著步道走至籃球場，邊坡上盛開的蒜香藤便會映入眼簾。民眾可以在花棚下休憩，一邊欣賞紫花美景，一邊讓孩子在三座雙層迴旋溜滑梯、沙坑和盪鞦韆等設施中盡情玩耍，是假日親子野餐踏青的最佳選擇。

三重區的二二八和平公園，被譽為都會中難得一見的綠色瑰寶。園區內最引人注目的，是設有音樂台與大草皮的寬闊多功能廣場。公園以忠孝路一段為界，巧妙地劃分出兩座各具特色的遊戲場：一側是充滿趣味的積木主題遊具組，另一側則是融入自然的原野風格設計，滿足不同年齡層孩子的需求。每逢蒜香藤盛開時節，浪漫的紫色花瀑沿著屋簷優雅垂落，將整座公園渲染成一片柔美而夢幻的氛圍。在忙碌的城市生活中，成為最值得駐足停留的美好角落。

新北三重區二二八和平公園浪漫的紫色花瀑沿著屋簷優雅垂落，整座公園渲染成一片柔美而夢幻的氛圍。圖／新北市高灘處提供
新北三重區二二八和平公園浪漫的紫色花瀑沿著屋簷優雅垂落，整座公園渲染成一片柔美而夢幻的氛圍。圖／新北市高灘處提供
蒜香藤花開時節，一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，能拍出夢幻美照。圖／新北市高灘處提供
蒜香藤花開時節，一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，能拍出夢幻美照。圖／新北市高灘處提供
新北市泰山區楓樹河濱公園蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，民眾可把握機會來浪漫賞花。圖／新北市高灘處提供
新北市泰山區楓樹河濱公園蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，民眾可把握機會來浪漫賞花。圖／新北市高灘處提供
新北鶯歌永吉公園也是浪漫賞蒜香藤景點之一，目前正含苞待放，圖為去年場景。圖／新北市高灘處提供
新北鶯歌永吉公園也是浪漫賞蒜香藤景點之一，目前正含苞待放，圖為去年場景。圖／新北市高灘處提供

鶯歌 三重 賞花

延伸閱讀

同婚增多 跨性別庇護所仍缺 民團、民代促新北當第一棒

網傳放置炸彈新北3校被點名 強化校園巡查

新北中和短裙男租屋處縱火害死同層租客 殺人罪判8年

院版財劃法 新北財政局：中央想維持「想做什麼來拜託我」模式

相關新聞

勒脖壓頭…新北公托被控虐童 家長質疑托育員案發後申請身障手冊

新北中和某公托中心前年8月發生虐童事件，家長控訴35歲林姓托育人員對當時未滿2歲的女童有勒脖、捏臉等施暴行為，家長不滿社...

「共榮共好」蔣萬安任內原住民人口成長率達12%

台北市長蔣萬安「台北隊」邁入就職三周年，北市原民會指出，秉持「厚植文化實力」的政策主軸，市府持續打造屬於台北市原住民族人...

紫色花海夢幻降臨 新北3處「蒜香藤」花瀑秘境營造浪漫秋景

各地蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，新北市景觀處精選三大私房賞花秘境：泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和...

瑞芳地政事務所、衛生所老舊狹小 整併5億建聯合辦公廳舍

新北市瑞芳地政事務所原有辦公大樓老舊，經鑑定為高氯離子侵蝕建物，加上鄰近的瑞芳區衛生所因空間不足，亦有改建計畫，將整併功...

獨家蜜香紅茶線香及各式農產品 新北青農展售會22日雙連站登場

感恩節是家人團聚的節日，還沒想好要準備什麼禮物嗎？跟大家推薦新北青農於11月22日於捷運雙連站1號出口廣場舉辦「新北青農...

北市的山城慢旅 內湖白石湖社區展現淺山魅力

天氣逐漸轉涼、微風徐徐，正是踏青好時節！大地工程處邀請大家走進內湖白石湖社區，展開一場秋季限定的幸福小旅行。不僅能眺望山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。