瑞芳地政事務所、衛生所老舊狹小 整併5億建聯合辦公廳舍

新北市瑞芳地政事務所原有辦公大樓老舊，經鑑定為高氯離子侵蝕建物，加上鄰近的瑞芳區衛生所因空間不足，亦有改建計畫，將整併功能改建新大樓，今天動土，預計2028年7月完工。

市長侯友宜參加動土典禮致詞表示，瑞芳地政事務所自民國56年啟用迄今，建物老舊，辦公室及檔案存儲空間都不足，瑞芳衛生所也因空間過於狹小，進而影響服務，兩者都有必要更新。市府整合兩機關，將衛生所土地容積移轉集中，於地政事務所原址合建聯合辦公廳舍。

侯友宜說，將性質截然不同的地政事務所和衛生所整併在同一棟建築內，必須克服許多難題，經過各方努力，順利完成工程設計及發包。完工後整合地政與醫療功能於一體，提供公務員、醫護人員更寬敞舒適的空間，讓瑞芳地區的市政服務更加完善。

工務局長馮兆麟指出，該辦公大樓興建工程總經費約5.3億元，規畫地下2層、地上8層。其中地下層為停車場及機房；1至3樓將提供看診、復健及早療等多元診療服務；4至7樓專供地政相關業務辦理；8樓設置大型會議室，供研討及交流使用。內部機能完善，外圍人行空間便民。