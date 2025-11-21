快訊

勒脖壓頭…新北公托被控虐童 家長質疑托育員案發後申請身障手冊

聯合報／ 記者江婉儀王慧瑛／新北即時報導
新北中和某公托中心前年8月發生虐童事件，家長控訴35歲林姓托育人員對當時未滿2歲的女童有勒脖、捏臉等施暴行為。圖／新北市議員張嘉玲提供
新北中和某公托中心前年8月發生虐童事件，家長控訴35歲林姓托育人員對當時未滿2歲的女童有勒脖、捏臉等施暴行為。圖／新北市議員張嘉玲提供

新北中和某公托中心前年8月發生虐童事件，家長控訴35歲林姓托育人員對當時未滿2歲的女童有勒脖、捏臉等施暴行為，家長不滿社會局僅裁罰6萬元，傷害告訴一審判拘役30天，家屬正上訴二審。家屬今開記者會指社會局當時僅作最輕懲處，且未公布涉案老師姓名，孩子卻承受身心創傷，質疑和加害人的父親曾在社會局任職有關。

新北社會局回應，對於不當對待絕對零容忍，在報導揭露前，不知悉該托育人員的身世背景，所有調查皆尊重外部委員審議調查的專業意見與共識，社會局不會，也無法干涉。

新北市議員張嘉玲今天上午陪家長開記者會，讓家屬訴說心路歷程。受害女童母親說，監視器畫面顯示，加害者多次對孩子動作粗暴，包括勒脖、拍打臉頰、掐捏臉部、強壓頭部等行為，林女在調查時辯稱，這些動作是為了安撫孩子情緒、協助進食，否認有惡意或故意傷害，但家長看在眼裡非常心痛，無法接受。

家長質疑，社會局裁處不痛不癢，加害的林姓托育人員竟在遭起訴後才申請身心障礙手冊，相當不合常理。

張嘉玲說，社會局當時裁處過輕，被害家長未收到相關裁處文書，懲處通知僅發給被裁處人，家長僅被口頭告知，未有正式通知與申訴時限，影響當事人權益。

張也說，此托育機構為新北市政府公辦公托，與私人托育機構相比，應承擔更高的監督與管理責任，社會局必須全面檢討，強化稽核機制與通報程序，釐清管理責任、補強監督缺失，避免類似事件重演。

社會局表示，前年接獲通報後第一時間公托中心及家防中心立即介入調查，經調閱監視器影像畫面，發現林姓托育人員於用餐時間有捏幼兒臉部行為，導致臉部有瘀青。

社會局在調查完成後，隨即邀集外部專家學者召開審議會議，並依兒少權法第49條裁罰6萬元，及限制1年不得擔任托嬰中心負責人及工作人員，處分結果也致電告知幼兒母親。

該托育人員事發後已離職，家長也持續送托直到畢業，去年也有返回中心參加活動，社會局對於不當對待絕對零容忍，若家長有轉換托育環境需求，社會局也會全力協助家屬媒合其他托育機構。

社會局 托育 虐童

