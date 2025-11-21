快訊

獨家蜜香紅茶線香及各式農產品 新北青農展售會22日雙連站登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
昌輝養蜂場為青農程英哲所經營，蜂蜜屢次獲得全國蜂蜜評鑑佳績。圖／新北市政府農業局提供
感恩節是家人團聚的節日，還沒想好要準備什麼禮物嗎？跟大家推薦新北青農於11月22日於捷運雙連站1號出口廣場舉辦「新北青農感恩展售會」，現場提供新北青農最優質農產品及其加工品，無論是可愛的觀葉植物、產地直送香甜蜂蜜、香Q的芋香米、或是山羊奶酪、香草精油等農產加工品，不僅實用也是感恩節送禮的好選擇，新北市農業局歡迎各位朋友一同來體驗新北青農優質農產品。

這次新北青農感恩展售會精選新北青農各式產品，有「昌輝養蜂場」的香甜蜂蜜及「豪米好菜」的香Q芋香米，昌輝養蜂場為青農程英哲所經營，傳承第4代的養蜂好技術，所販售的蜂蜜也是屢次獲得全國蜂蜜評鑑佳績；豪米好菜由青農蔡豪仲所經營，打造生產銷售一條龍模式，提供鄰近農友代耕服務，協助社區建構稻米生產流程，用新鮮芋香米提供民眾感恩節團聚吃新鮮也吃美味。

美食部分有三峽「小棲蘭森林農場」的新鮮猴頭菇、麻油猴頭菇炒飯、猴頭菇炊粉及猴頭菇小圓丁，任選3包只要300元(原價360元)，讓民眾體驗三峽猴頭菇的香脆口感，另外「五寮尖山羊乳」不僅提供新鮮羊奶，也製作山羊乳酪、羊奶小饅頭及羊奶紅茶各式加工品，提供限量50份羊奶試喝，自備環保袋還可折扣1次5元優惠。新北青農產品不只新鮮蔬果，也將農產品加工為各式優質美味，歡迎民眾於11月22日到雙連捷運站1號出口體驗。

體驗完新北農產品各式美味，當然近期熱門的綠色療育也不能錯過，林口「歪皮植物」提供各式觀賞植物的讓人憐愛，更推出貓草買3送1，以及盆栽盆器滿500送貓草活動，讓民眾與愛貓都能享受植物療育。此外三峽「桃植物精油工坊」萃取天然精油，如澳洲茶樹、檸檬、檜木及甜橙等天然精油，5罐優惠價1,500元，更獨家推出三峽著名蜜香紅茶製作的線香，也是感恩節飄香的好選擇。

新北青農聯誼會展售組長邱順群表示，新北市青農提供茶葉、綠竹筍、甘藷等各式農產品及食農體驗活動，感謝農業局協助青農產品包裝設計、媒合各式活動推廣展售，提供青農產銷通路。新北青農持續生產更多優質農產品，歡迎民眾一起來吃健康享受綠療育。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，佳節團聚最重要的就是健康，新北青農產品提供各式新鮮在地農產品，是佳節送禮的健康選擇。青農是新北農業最強力的骨幹，為農業發展帶來更多創新能量，感謝青農對新北市農業的貢獻，市府持續秉持「農業健康市/式」的理念，提供減碳、精緻的在地農業，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

歪皮植物提供各式景觀植物，療育人心。圖／新北市政府農業局提供
桃植物精油工坊蜜香紅茶線香。圖／新北市政府農業局提供
小棲蘭森林農場位於三峽山區種植新鮮猴頭菇。圖／新北市政府農業局提供
豪米好菜由青農蔡豪仲所經營，提供三芝在地種植好米。圖／新北市政府農業局提供
農業 感恩節

