同婚增多 跨性別庇護所仍缺 民團、民代促新北當第一棒

2019年同婚法上路以來，新北到今年10月底累計有3554對完成同婚登記，是全台同婚登記數最多縣市，隨著多元成家發展，親密關係暴力案也增多，新北同性親密關係暴力案2020年182件，2024年326件，成長近8成，以同居伴侶間暴力最常見，成為家暴防治新課題。

一名跨性別女性因原生家庭不接受其性別認同，對她有肢體與精神暴力行為，她逃出家門後又遇到伴侶的親密關係暴力，人生感到茫然，求助社福系統也無處安置，最後竟被安置到街友收容中心。

另一位男同志的狀況是，他的另一半不接受分手，進行跟蹤騷擾，他四處藏匿，找不到可以躲的地方，進到社福體系也只有五天的旅館資源，離開旅館後一度借住朋友家，他擔心連累朋友，流落到睡捷運站附近的公園，處境辛酸。

勵馨基金會新北分事務所主任洪雅莉說，上述兩個案例都是曾處理過的樣態，被害人的無助照見許多問題，因為缺乏多元性別的親密關係被害人專屬庇護處所，第一線處理時，往往將被害人安置到旅館，專業服務能量不足。她說，緊急、短期安置的被害人通常處於情緒驚恐狀態，需要打開房門就能尋求支持，若安置在旅館，半夜不見得能找到主責社工，恐無法及時接住被害人。

洪雅莉說，希望市府可提供房舍及專業人員服務經費，設立多元性別者的庇護安置處所，即便各地都缺，仍期待新北可領先啟動。

新北議員戴湘儀說，旅館沒有設置生輔員也非長久之計，家暴安置服務雖以女性為主，若為男性或者跨性別受暴者而言，幾乎沒有專屬的安置庇護所，甚至曾經有跨性別者因為無短期緊急安置處，而被送至遊民收容中心，因應多元性別開放下親密暴力案件上升趨勢，男性或跨性別的受暴者安置服務需求同步增加，建議市府評估設置全台首座跨性別專屬庇護所，以落實多元性別的全方位保障與服務。

新北市家防中心表示，防治家庭暴力的工作會考量到多元性別者的需求提供個別化服務，不論其生理性別、性別認同或性傾向是否有所不同，家防中心對待家暴事件都是積極處理陪伴，目前新北緊急短期庇護所有2處52床、中長期庇護所及自立宿舍有4處34戶，安置能量是全台之冠。

新北社會局副局長許秀能說，不論是運用旅館或婦女庇護中心，家防中心都會協派社工一對一服務，自立宿舍等資源也不分性別均可使用。新北過去曾率先與勵馨基金會合作成立多元性別庇護所，但基金會考量使用率低撤出服務後，家防中心即改以合約旅館進行多元安置。

家防中心強調，家暴受害者陪伴服務不會因性別有所差異，會持續與不同民間團體研議多元的庇護模式，持續精進被害人的陪伴與協助。