市府拚輝達進度　市場搶北士科倒數7字頭商辦

輝達星艦總部落腳北士科T17、18在11月獲重大進展，北市府與新壽順利解約，並與輝達簽訂專案設定地上權，副市長李四川樂觀表示，目標是明年農曆年前後與輝達簽約，黃仁勳明年6月2日來台參加電腦展時動工。隨著明確時程出爐，預料這波輝達帶動的AI產業趨勢將讓北士科商辦進入高成長的新階段，區內銷售業者反映，買氣回溫速度很快。接續「遠雄商舟」在6月完銷氣勢的商辦預售案「聯上智科」，目前處於大型客戶潛銷，主力預約買盤由前期士林、天母、北投一帶地緣關係企業，也觀察到有轉為內科與北市企業擴張和跨國企業尋點現象。

輝達星艦總部與興建中的科技大廠金仁寶總部，在未來5年將形成「南港—內湖—士林—北投—關渡」完整的科技廊帶，不僅飽和的南軟內科企業會有供應鏈業務與組織擴增需求，產生外溢北士科效應，11月黃仁勳在韓國與三星、現代汽車、SK海力士半導體組成的AI炸雞峰會聯盟，也讓擁有輝達星艦海外總部的北士科商辦市場，有望跳脫北市科技廊道框架，獨自升級變亞太AI產業的必爭之地，吸引全球卡位戰。

APEC代表林信義向賴總統報告，多國領袖對台表達高度合作意願，有「花若盛開，蝴蝶自來」的氣氛，遠創力行銷協理張倉周也認為，北士科光是含苞待放，就已經吸引輝達這隻全球最美最大蝴蝶過來，有望迎來美、韓、日等全球AI科技產業的蝶群效應搶攻北士科商辦。

從商廠辦開發率分析，內科95%、南港經貿園區80%合計百餘棟廠商辦，至今供不應求，北士科7萬5千餘坪科專地扣除輝達、金仁寶等地上權案和已開發啟用及完銷的商辦案，北士科僅剩3萬7千坪科專地，未來最多僅有20多棟商辦案釋出，加上跟全球AI霸主當龍頭的優勢，更讓原本開發一棟少一棟的北士科商辦炙手可熱。

繼華固創富、正大樂富、遠雄商舟成屋完銷，永陞士科之芯成屋銷售、長虹ICT結構封頂預備銷售後，緊接著由「聯上智科」登場，立足福國路第一排，擁福國路、承平路、福美路三面臨路條件，座落北士科十字金軸核心，是北士科第六棟商辦案，接棒今年5月遠雄商舟完銷站上8字頭的氣勢，產品規劃單戶270坪至全棟9300坪，首波預計釋出低樓層主打「北士科商辦倒數7字頭」搶攻輝達熱。