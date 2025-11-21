快訊

打通北北基捷運動脈 地方：關鍵在民生線

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

捷運汐東線已動工，基隆捷運也差中央核定經費就可動工，但地方認為，真正關鍵在於北市端「民生線」是否串聯，才能完整打通北北基交通動脈，基隆與汐止民眾不是只要到東湖，最終還是要到大稻埕銜接環狀線，盼加速民生線綜合規畫核定。

汐止民生線在地喊了23年，一度被稱作「盲腸線」，在北北基與交通部會商後，分割成汐東線、民生線各自推動，加上中央推動的基隆捷運，3線可串接北北基一車到底。

目前民生線由台北市府委託新北市府代辦綜合規畫，新北市捷運局去年4月9日第1次提報交通部審議，今年9月26日已第3次提送，還在審議中。

新北捷運局指出，中央審查時有提出疑問，例如營運機構是誰，已回覆中央，北北基3市協調後，由新北捷運公司統一負責汐東線、基隆捷運與民生線營運，維持同系統路網一致性。

至於新增八堵機廠經費，新北捷運局表示，市府採行政院先前核定汐東線3路線共用比例辦理分攤；另外，系統選用中運量系統LRRT是配合中央推動國車國造政策，但有衍生費用，建請中央依北市捷運標準補助，而非全額中央負擔，藉此早日通過。

議員白珮茹指出，北市端的民生線線型主要採地下化，北市評估完工期程將比汐東線延後4至5年，一旦汐東線2032年完工、基隆捷運2033年通車，汐止、基隆人通勤需求將大增，若民生線未能同步串接，屆時人潮會全卡在東湖，交通瓶頸不會消失，只是向前移動，形成新的交通塞車熱點。

