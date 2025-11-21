新北推友善耕作 保育類物種來了

新北農業局4年前推動重要棲地生態服務給付計畫，透過友善耕種讓動植物共榮共存，農友發現今年田裡出現黃嘴角鴞、台灣藍鵲、柴棺龜等前所未有物種，象徵土地生態品質優異，環境無汙染。農業局表示，今年參與計畫農友達110人，較第一年成長10倍，透過農友實際行動，讓生態保育成日常實踐。

農業局昨舉辦成果展，透過給予農友生態薪水，輔導改用友善農法種植作物，如不使用除草劑、毒餌、維持田區全年湛水、營造草生田埂等，達到維護生態保育棲地目標。

農業局說，合作農友人與輔導農田面積年年攀升，今年110位農友參加，輔導農田近60公頃，廣布萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮6區，農友領取的生態服務薪水共約250萬元。

在金山區種茭白筍農友陳長欽表示，他與父親在陽明山腳下經營友善耕作，不使用化學農藥，田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」，甚至收成前就被動物們先行享用「這些土地本來就是屬於牠們的，我們只是一起生活在這裡。」今年田區裡還出現有台灣藍鵲、柴棺龜及無霸勾蜓等多種保育類與環境指標物種。

加入計畫的農友表示，田埂草生化增加蛙類及天敵數量，也有效降低病蟲害，使田間管理更省工；水梯田復耕後的蓄水能力提升，讓土壤健康與田區韌性同步改善，在極端氣候條件下仍保持良好表現。多位農友也親眼見到柴棺龜、黑鳶、穿山甲、東方白鸛等保育物種，提升參與計畫的熱情。

農業局長諶錫輝說，新北持續推動生態服務給付政策，不僅是對生物多樣性保育的投資，更是建構綠色農業與永續發展的重要基石。