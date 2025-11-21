聽新聞
民生社區居民嘆：長者上下樓困難、人口流失

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區。記者曾學仁／攝影
台北民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區。記者曾學仁／攝影

北市民生社區綠意盎然，但4、5層樓老齡建物近年頻傳漏水等，加上無電梯，里民隨著年紀增長不良於行，難以上下樓梯，有些人因此賣房搬家至大樓，人口高齡化、流失等原因使得這幾年愈來愈多人有意都更，卻受限法規而難推動。

精忠里長賴美旭表示，里內9成7都是4層樓建築，也因屋齡比較「資深」，近年常有漏水等屋況，曾間接造成鄰居反目成仇，加上里民隨著年紀增長不良於行，有時里辦開設長者活動，他們因無法上下樓梯而沒法參加；民生社區相關法規歷經50多年，確實有必要調整。

東榮里長鄭玉梅表示，東榮里8000多人，65歲以上長者占20%，今年重陽敬老金發放達1700多人。不少年長者一住就是5、60年，好幾家因建物沒電梯，他們難以上下樓，最後被迫就賣房子搬家，這幾年里內有建物陸續做1至4樓或5樓的電梯。

富錦里長李煥中說，民生社區早期建築規畫設計是5層以下公寓沒電梯，這幾年一些經濟能力較好的年輕人、中壯年世代購屋會選擇新大樓而非舊公寓，就是考量有垃圾清潔、管理員代收包裹信件等生活需要，也使社區人口慢慢流失。

不過李煥中也擔憂，未來若整體開發後，不同基地開發會有不同建商，對於開放空間的規畫、鋪面和行道樹種等想法也不同，就會破壞民生社區原有的綠色廊帶。

