消防發信器損壞卻貼合格？ 柳采葳批：放水還是隨便檢查

台北市消防局針對轄下百貨、市場等186處進行消防安全檢查，均為符合規定，不料，北市議員柳采葳與團隊到市場抽樣，就發現明顯損壞的消防發信器貼上合格字樣，她質疑，難道消防局放水？消防局回應，會再請同仁去查閱。

柳采葳指出，近期發生的北市環南市場、桃園南門市場火警，都是在消防安檢檢查合格後發生，民眾多少質疑，既然才剛合格，怎麼就發生火警。尤其北市消防局針對轄下的百貨公司、市場攤商等186處，消防檢查均符合規定，打上問號。

柳采葳說，為此，她與服務處團隊親自走訪市場攤商等處，隨機抽查相關消防設備，結果木新市場竟有四支滅火器均過期且超過兩個月沒有檢修。中崙市場也以滅火器當門擋，推門就擋住出路。

另外，西寧市場火警發信器明顯損壞，竟還貼著檢修合格字樣。柳采葳批評，消防安檢更需要謹慎，若沒有做到百分之百的檢查，難道是消防局放水或是委託單位隨便檢查，要求消防局調查清楚後說明。

消防局長莫懷祖回應，目前規定申報可以先以不合格申報，將資料一段時間內進行改善後，再去複檢是否合格。至於相關的場館管理，市場有些是市場處權限或者民間自設，會要詳細清查。會再請同仁去查閱。

此外，針對環南市場案件，洪婉臻也批市場處，當初市場處回應消防安全設施全部合格，但是出示火場現場照片指出，燒毀最嚴重的冰櫃體區域，原就有多個消防泡沫噴頭，但火警發生時，消防設備無反應，透過消防受信紀錄，確認當晚消防泵補異常、泡沫泵補未動，消防設備遭「人為操作」隔絕回路。

莫懷祖表示，火災當時設備確實不符合規定，設備未正常啟動，但是無法查證，所以給予行政建議指導。市場處回應，會行政調查、依法處置。