快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

聽新聞
0:00 / 0:00

「民生社區」發展陷兩難…都更急迫又想保留美式街廓

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區，但受限北市府1980年民生東路新社區建築管制要點，連棟建物應整體開發。記者曾學仁／攝影
民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區，但受限北市府1980年民生東路新社區建築管制要點，連棟建物應整體開發。記者曾學仁／攝影

台北民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區，但受限1980年北市府管制規定連棟建物應整體開發，民眾陳情鬆綁。都發局蒐集民意後，調整三大方向，今二度提北市都委會審議，因民眾、委員的意見多，主席李四川要都發局收斂意見，下次提會再審。

都發局修訂「民生東路新社區特定專用區建築管制要點」，經公展、蒐集民眾意見、提都委會審議與召開專案會議討論後，調整成三大方向。

一是鬆綁連棟建築物的重建規模，1000平方公尺以上即可都更，但剩餘基地面積仍需有500平方公尺以上；二是因應現況住商混合，放寬部分建物可有事務所進駐；三是放寬莊敬里受限機場航高的基地建蔽率從50％提高至75％。

有委員認為，綠化、開放空間的比例是民生社區的最大價值，但未來若照現在都計規定去更新，100%沒辦法是以前的民生社區，風貌絕對會全部改變，大家要放棄還能夠是民生社區原貌的想法。其他委員直言，複雜的問題沒有簡單的答案，說穿是如何權衡私人利益和公共利益，但很難兼得，要思考哪些可適度開放、公立利益如何維持。

一名委員指出，民生社區的都更是必要走的路，改建問題很迫切，10幾年來都有跟市府建議鬆綁連棟規定，如同幾次會議有不同意見，主要問題是在都更溝通過程中，不想被建商或實施者綁住，造成不公平的對待。

在地居民表示，絕對不反對都更，但反對連棟切割的都更。要是法令通過，等於是給建商一把刀來威脅住戶，若他們不接受條件就被切割，住戶變成站在不平等的地位；住戶不希望小建商來蓋，若遇成本上漲等各種問題蓋不下去，或切割成建物，未來難保遇到地震不會牆壁龜裂、房子垮掉。

在地議員詹為元指出，民生社區之所以有特色來自於它的沒有彈性，卻也造成沒辦法開發。都發局129件陳情案有99案反對放寬連棟建物開發，雖然相關技師可把關解除連棟的結構安全，仍可能有損鄰案發生。

李四川表示，民生社區的建築確實是老舊，包含衛生設備、鋼筋裸露等問題，很多人希望能夠都更。連棟建物如果要都更，只要1、2戶不贊成，要都更就很困難，也有人提出可否往後都更不要連棟，但有好多人想保留連棟的人行道、退縮綠地等美式街廓風貌。

他說，市府也希望能夠都更能夠往前走，若按照現在的機制，要保持民生社區的風貌有困難。但房子一年一年的老，地震又多，更要保持老舊房子的公共安全，都發局只能盡量將不同意見再做收斂，看如何在建物更新、保留原有風貌之間，取得雖不滿意但可接受的平衡點，現在就是朝這個方向在走。

台北民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區。記者曾學仁／攝影
台北民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區。記者曾學仁／攝影

都更 建物 住戶
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「沒時間看也沒有評論」藍白黨魁昨會面 李四川再重申這一事

新壽提出「1要求」遭北市府駁回 李四川：這地一定給輝達

行政院會今通過院版財劃法 李四川透露向卓榮泰反映這些事

2026選戰團隊成形？ 李四川妙回：現在只有「輝達團隊」

相關新聞

「民生社區」發展陷兩難…都更急迫又想保留美式街廓

台北民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區，但受限1980年北市府管制規定連棟建物應整體開發，民眾陳情鬆綁。都發局蒐集民...

消防發信器損壞卻貼合格？ 柳采葳批：放水還是隨便檢查

台北市消防局針對轄下百貨、市場等186處進行消防安全檢查，均為符合規定，不料，北市議員柳采葳與團隊到市場抽樣，就發現明顯...

汐止區康誥坑溪駁坎龜裂憂塌陷 會勘裂縫補強

汐止區康誥坑溪在靠近柳燕橋旁的駁坎，在大水沖刷、地震後，時間一久出現幾處龜裂的情形，地方擔心會有塌陷的危險，所以新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠用水泥補強鞏固。

淡水區民生里綠家園添新成員 樹梅公主亮麗登場

新北市淡水區民生路135巷當中，往樹梅坑方向路旁可以看到有許多美麗的花草樹木就像一座大型花園，由於里長種植樹梅，因此今年初里長將一旁的廢棄電塔水泥柱上頭設置樹梅寶寶公仔，現在更增加一座樹梅公主，來陪伴原本的寶寶公仔，為這一座花園增添更多亮點。

瑞芳區吉慶里桐花牆煥然一新 彩繪配九重葛成亮點

新北市瑞芳區吉慶里福興宮旁的知名「桐花牆」，近年成為遊客拍照打卡的熱點，但因長期受到風雨侵蝕與環境髒汙，彩繪逐漸褪色、破損。為維護地方景觀，在新北市議員林裔綺的經費支持下，社區近日完成桐花牆的全面重新彩繪，並於花台栽種七彩九重葛，讓整個區域煥然一新，再次成為遊客及居民的視覺焦點。

瑞芳九份「山城共餐」滿兩年 打造山城長輩的幸福餐桌

新北市九份地區五里聯合銀髮共餐開辦至今已超過兩年，活動自推動以來，每月一次的共餐始終深受長者喜愛，每次均吸引超過百位長輩前來參加。這項以「零收費」為原則的共餐，全靠地方居民、志工與善心人士「有錢出錢、有力出力」共同成就，為山城長輩打造溫暖又充滿人情味的用餐環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。