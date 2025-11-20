林口子弟戲文化節 11月29日竹林山觀音寺登場

新北市九份地區五里聯合銀髮共餐開辦至今已超過兩年，活動自推動以來，每月一次的共餐始終深受長者喜愛，每次均吸引超過百位長輩前來參加。這項以「零收費」為原則的共餐，全靠地方居民、志工與善心人士「有錢出錢、有力出力」共同成就，為山城長輩打造溫暖又充滿人情味的用餐環境。

2025-11-20 18:54