林口子弟戲文化節 11月29日竹林山觀音寺登場
新北市政府今天表示，林口區最具代表性的文化盛會「林口子弟戲文化節」將於11月29日在林口竹林山觀音寺登場，展現地方歷史底蘊與青春活力的多元面貌。
市府今天於竹林山觀音寺舉辦文化節記者會，文化局副局長于玟表示，子弟戲是北台灣極具代表性的民間戲曲文化，今年更加入跨世代互動與創意媒介，讓年輕族群從「看戲」更進一步走向「玩文化」，體驗傳統藝術的新生命力。
竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，寺方多年來投入資源推動藝文推廣，包括林口子弟戲文化節、暑期兒童劇團展演等活動，希望藉由藝術傳遞信仰與文化精神，讓傳統在創新中延續。
林口區公所表示，除了子弟戲公演外，還舉辦親子DIY、多元市集、摸彩及遶境等活動，希望能將節慶氛圍延伸至林口街頭，歡迎喜愛地方文化的民眾踴躍參與，一同看戲、玩文化。
