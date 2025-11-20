汐止區康誥坑溪駁坎龜裂憂塌陷 會勘裂縫補強

汐止區康誥坑溪在靠近柳燕橋旁的駁坎，在大水沖刷、地震後，時間一久出現幾處龜裂的情形，地方擔心會有塌陷的危險，所以新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠用水泥補強鞏固。

民眾說，駁坎已經26、27年了，歷經颱風、地震，有剝落的狀況，擔心有安全上的疑慮，希望政府單位能夠協助補強，將剝落的駁坎敲掉，再補一層新的，讓結構更穩定。

白雲里長陳俊地表示，康誥坑溪柳燕橋旁邊的駁坎邊坡有龜裂，里民一再反應很危險，所以請新北市議員張錦豪協助，請市府農業局等相關單位現場會勘，研商怎麼解決問題，希望能夠儘快補強，因為最主要是邊坡不能垮下去，會影響周邊住戶的安全。

當天會勘討論後決定，會請專業技師進行鑑定，再針對技師相關的維修建議去做補強，可能會將粉刷層有裂縫的地方，用水泥沙漿修補。