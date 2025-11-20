快訊

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

淡水區民生里綠家園添新成員 樹梅公主亮麗登場

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
樹梅家族成為花園亮點，表現民生里的生態之美。 圖／紅樹林有線電視提供
樹梅家族成為花園亮點，表現民生里的生態之美。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區民生路135巷當中，往樹梅坑方向路旁可以看到有許多美麗的花草樹木就像一座大型花園，由於里長種植樹梅，因此今年初里長將一旁的廢棄電塔水泥柱上頭設置樹梅寶寶公仔，現在更增加一座樹梅公主，來陪伴原本的寶寶公仔，為這一座花園增添更多亮點。

民生里長陳李明緣表示，這裡原本是雜草叢生，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，在經過去年地主與里長討論之後，由地主捐出土地，里長爭取綠家園計畫，將這裡搖身一變成為美麗的花園，加上里內有種植樹梅，因此就爭取經費，將一旁原本是台電的高壓電塔拆除後，所留下的廢棄水泥柱，不只是在上頭進行彩繪，更設計了2隻樹梅公仔，也成為這一座花園的新景點，更表現出民生里的生態之美。

里長說這次非常感謝市議員蔡錦賢的協助爭取經費，而原本在這之前，這一片大約有上百坪的土地可是里內相當頭痛的髒亂點，還好在經過地主同意下，將這一塊地整理乾淨，由里長來爭取市府景觀處來進行綠美化工作，而未來里長想再增設一隻樹梅王子的公仔，不只是要打造樹梅家族，更要來捍衛保護民生里環境。

淡水 綠美化 景點
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

轉角看見幸福 新北淡水區里長將舊牆面彩繪風格美化

保障學童飲水健康 新北淡水議員爭取坪頂國小飲水機

敬老卡點數能累積？侯友宜：財源穩定後都照顧

淡水屯山里六塊厝美景建風機 地方抗議堅決反對護生態

相關新聞

「民生社區」發展陷兩難...都更急迫又想保留美式街廓

台北民生社區是台灣首座美式街廓規畫示範社區，但受限1980年北市府管制規定連棟建物應整體開發，民眾陳情鬆綁。都發局蒐集民...

消防發信器損壞卻貼合格？ 柳采葳批：放水還是隨便檢查

台北市消防局針對轄下百貨、市場等186處進行消防安全檢查，均為符合規定，不料，北市議員柳采葳與團隊到市場抽樣，就發現明顯...

汐止區康誥坑溪駁坎龜裂憂塌陷 會勘裂縫補強

汐止區康誥坑溪在靠近柳燕橋旁的駁坎，在大水沖刷、地震後，時間一久出現幾處龜裂的情形，地方擔心會有塌陷的危險，所以新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠用水泥補強鞏固。

淡水區民生里綠家園添新成員 樹梅公主亮麗登場

新北市淡水區民生路135巷當中，往樹梅坑方向路旁可以看到有許多美麗的花草樹木就像一座大型花園，由於里長種植樹梅，因此今年初里長將一旁的廢棄電塔水泥柱上頭設置樹梅寶寶公仔，現在更增加一座樹梅公主，來陪伴原本的寶寶公仔，為這一座花園增添更多亮點。

瑞芳區吉慶里桐花牆煥然一新 彩繪配九重葛成亮點

新北市瑞芳區吉慶里福興宮旁的知名「桐花牆」，近年成為遊客拍照打卡的熱點，但因長期受到風雨侵蝕與環境髒汙，彩繪逐漸褪色、破損。為維護地方景觀，在新北市議員林裔綺的經費支持下，社區近日完成桐花牆的全面重新彩繪，並於花台栽種七彩九重葛，讓整個區域煥然一新，再次成為遊客及居民的視覺焦點。

瑞芳九份「山城共餐」滿兩年 打造山城長輩的幸福餐桌

新北市九份地區五里聯合銀髮共餐開辦至今已超過兩年，活動自推動以來，每月一次的共餐始終深受長者喜愛，每次均吸引超過百位長輩前來參加。這項以「零收費」為原則的共餐，全靠地方居民、志工與善心人士「有錢出錢、有力出力」共同成就，為山城長輩打造溫暖又充滿人情味的用餐環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。