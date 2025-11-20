更生保護80年…選拔十大傑出更輔員 法務部長鄭銘謙：期許以愛為燈

台灣更生保護會台北、士林、新北分會舉辦台灣更生保護會80周年慶祝活動，表揚社會各界對更生保護工作的支持與貢獻，也選拔10大傑出更生輔導員。法務部長鄭銘謙表示，台灣更生保護會80年來在志工攜手努力下，為無數迷失方向的更生朋友帶來新生希望，期許80年是里程碑及新起點，希望社會各界攜手「以愛為燈」照亮更多更生朋友的路。

法務部長鄭銘謙表示，台灣更生保護會成立80周年，80年來在眾多志工及社會各界先進攜手努力下，為無數迷失方向的更生朋友帶來新生希望，讓他們回歸家庭與社區展開新生活。鄭銘謙也強調，更生保護是公私協力的典範，見證希望與改變的無窮力量，期許80年是里程碑及新起點，希望社會各界攜手，以愛為燈，照亮更多更生朋友的路。

第 80 屆更生保護節昨天表揚團體，包含財團法人元大文教基金會、信溢工程行、昶輝螺絲企業有限公司、財團法人台北市私立東森社會福利慈善基金會、社團法人亞杜蘭關懷協會、社團法人臺灣露德協會、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會。

此次獲選10大傑出更生輔導員有台北分會更輔員林光中、士林分會更輔員胡純寬、新北分會更輔員黃文智等人。林光中擔任更輔員逾18年，自願負責新店區且深入烏來山區家訪，是熱心的家庭支持方案救火型人物，他也積極主動結合慈濟資源，長期陪伴輔導家庭，協助解決個案及案家困境。

曾榮獲衛福部志願服務金牌獎的女士胡純寬，擔任更輔員6年，積極執行個案輔導及生活關懷，推廣更生保護工作及行銷更生商品成效良好，在新冠肺炎疫情期間，不定期以電話或前往案家關懷慰問，並提供緊急物資支援。人稱「黃大哥」的黃文智，擔任新北分會新泰區主任更生輔導員已逾13年，對更生保護服務工作始終堅持不遺餘力，將更生人的事看做是自己家中的事般全力以赴。