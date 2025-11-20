瑞芳區吉慶里桐花牆煥然一新 彩繪配九重葛成亮點

新北市瑞芳區吉慶里福興宮旁的知名「桐花牆」，近年成為遊客拍照打卡的熱點，但因長期受到風雨侵蝕與環境髒汙，彩繪逐漸褪色、破損。為維護地方景觀，在新北市議員林裔綺的經費支持下，社區近日完成桐花牆的全面重新彩繪，並於花台栽種七彩九重葛，讓整個區域煥然一新，再次成為遊客及居民的視覺焦點。

此次改造不僅重現原有的桐花意象，更加入新的色彩層次，讓牆面呈現更豐富、生動的視覺效果。花台中新植的七彩九重葛也為整體景觀增添亮麗花色，使民眾一踏入便感受到清新繽紛的氛圍。

吉慶里長簡惠麗表示，非常感謝議員林裔綺的經費挹注，讓地方得以進行這項美化工程。志工們都相當投入，希望打造更舒適、美觀的環境給居民與遊客。也希望九重葛開花後能帶來更多生氣與人潮。