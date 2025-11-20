瑞芳九份「山城共餐」滿兩年 打造山城長輩的幸福餐桌

新北市九份地區五里聯合銀髮共餐開辦至今已超過兩年，活動自推動以來，每月一次的共餐始終深受長者喜愛，每次均吸引超過百位長輩前來參加。這項以「零收費」為原則的共餐，全靠地方居民、志工與善心人士「有錢出錢、有力出力」共同成就，為山城長輩打造溫暖又充滿人情味的用餐環境。

參與活動的五里里長也紛紛表示，銀髮共餐不僅讓長輩吃得健康、吃得開心，更能走出家門與朋友相聚，減少孤單感、增進社區情感交流。里長們一致認為，兩年來看到長者越來越活躍，是最令人欣慰的成果。

瑞芳區長楊勝閔表示，看到每次共餐都座無虛席、笑聲滿堂，讓他十分感動，也覺得當初極力促成「山城共餐」的決定非常值得。「不只是吃一頓飯，更讓長輩們能聊天、互動、分享生活，心情愉快、健康自然更好。」他說，銀髮共餐已成為山城長輩期待的重要活動，未來也希望能持續擴大參與。