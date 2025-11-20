汐東線動工、基隆捷運差一步動工 地方：民生線完成才有效益

捷運汐東線已在今年動工，基隆捷運也差中央核定經費可動工，但地方認為，真正關鍵在於北市端「民生線」是否串連，才能完整打通北北基的交通動脈，新北市議員白珮茹說，基隆與汐止民眾絕對不是只要到東湖，最終還是要到大稻埕銜接環狀線，盼加速民生線綜合規劃核定，才能真正解決地方交通壅塞。

汐止民生線在地喊了23年，一度被稱作「盲腸線」，在北北基與交通部會商後，分割成汐東線、民生線各自推動，加上中央推動的基隆捷運，三線可串接北北基一車到底。

目前民生線由台北市政府委託新北市府代辦綜合規畫，新北市捷運局在2024年4月9日第1次提報交通部審議，今年9月26日已第3次提送。

新北捷運局指出，目前中央審查主要有3點疑問，針對營運機構部分，目前已由北北基三市協調確定，由新北捷運公司統一負責汐東線、基隆捷運與民生線營運，維持同系統路網一致性。

另外對新增八堵機廠經費，市府已該採行政院先前核定汐東線三路線共用比例辦理分攤，最後系統選用中運量系統LRRT是配合中央推動國車國造政策，希望衍生增加經費由中央負擔改為建請中央依北市補助標準予以補助。

白珮茹指出，台北市端的民生線線型主要採地下化，台北市評估完工期程將比汐東線延後4至5年，她認為一旦汐東線2032年完工、基隆捷運2033年通車，汐止、基隆人通勤需求將大增，若民生線未能同步串接，屆時人潮只會全部卡在東湖，交通瓶頸不會消失，只是向前移動，形成新的交通塞車熱點。

白珮茹說，工程核定延宕除了拖慢興建進度，也將面臨物價、工資上漲，導致總造價不斷增加，這些都是國家人民的血汗錢，不能讓程序拖到成本愈疊愈高。