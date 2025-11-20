快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

北市民生社區光鮮亮麗卻人口流失 原來有一大難題

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
位於北松山民生社區商圈居住環境宜人、生活機能完善。圖／聯合報系資料照片
位於北松山民生社區商圈居住環境宜人、生活機能完善。圖／聯合報系資料照片

北市民生社區綠意盎然，但4、5層樓老齡建物近年頻傳漏水等屋況，加上無電梯，里民隨著年紀增長不良於行，難以上下樓梯，有些人因此賣房搬家至大樓，人口高齡化、流失等種種原因使得這幾年愈來愈多人有意都更，卻受限連棟建物開發法規而難推動。

精忠里長賴美旭表示，里內9成7都是4層樓建築，也因屋齡比較「資深」，近年常有漏水等屋況，曾間接造成鄰居反目成仇，加上里民隨著年紀增長不良於行，有時里辦開設長者活動，他們因無法上下樓梯而沒法參加，種種原因使得這幾年愈來愈多人有意都更，但無法成功的原因在於容積率、建蔽率等問題。

賴美旭認為，民生社區相關法規早期適用，歷經50多年，確實有必要調整，希望透過調整能讓建物更加強壯。

東榮里長鄭玉梅表示，里民希望民生社區保有安靜的居住品質，過往有餐廳業者進駐，因為太吵、油汙排至公園，最後居民連署將對方趕出去。

她提到，里內許多老舊建築，也曾辦過都更說明會，部分高樓層住戶考量漏水、地震、年紀大要有電梯等原因想都更，一樓屋主因出租而不想，加上大家擔心都更完，社區的人文地貌會改變，最後不少人持反對意見而不了了之。

鄭玉梅說，東榮里8000多人，65歲以上長者占20%，今年重陽敬老金發放達1700多人。不少年長者一住就是5、60年，好幾家因建物沒電梯，他們難以上下樓，最後被迫就賣房子搬家，這幾年里內有些建物陸續在做1至4樓或5樓的電梯。

富錦里長李煥中談及同樣現況，富錦里65歲以上人口已超過25%，有些人還可以爬樓梯就繼續著，最後仍會面臨若都更還是推不動，就必須搬離社區。「真的有必要都更」，過往已有很多長者因為下不了樓梯，自家建物的公共設施不足，且都更又很難推，就只能把舊公寓賣掉，再到汐止等房價較便宜的地區買房，這狀況至今持續發生。

他直言，民生社區早期建築規畫設計是5層以下公寓沒電梯，社區的公共設施也不足，使得居民得要出門等垃圾車。這幾年一些經濟能力較好的年輕人、中壯年世代購屋會選擇新大樓而非舊公寓，就是考量有垃圾清潔、管理員代收包裹信件等生活需要，也使得近年社區人口慢慢流失。

市府對於民生東路新社區特定專用區建築管制要點放寬的方向，李煥中認為「只有一個好處」，就是鬆綁原更新須整體街廓，後續開發卻會破壞民生社區舊有街道紋理，例如人行道改成帶狀式開放空間，權管單位、維護單位都不同，而不同基地開發會有不同建商，對於開放空間的規畫、鋪面和行道樹種等想法也不同，就會破壞民生社區原有的綠色廊帶。

都更 建物 電梯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

網友揚言在北市校園放炸彈 教育局初步排查結果曝

在柬埔寨涉販運人口 中國網紅「橙子姐姐」被捕

全台首處「美式街廓」特區民生社區要都更？北市府擬放寬建蔽率

遭形容環境如同監獄...北市街友安置率低 社會局：編預算逐年改善

相關新聞

北市民生社區光鮮亮麗卻人口流失 原來有一大難題

北市民生社區綠意盎然，但4、5層樓老齡建物近年頻傳漏水等屋況，加上無電梯，里民隨著年紀增長不良於行，難以上下樓梯，有些人...

全台首處「美式街廓」特區民生社區要都更？北市府擬放寬建蔽率

北市都發局上午赴議會工務委員會專案報告北市都市計畫建蔽率、容積率檢討，其中針對多為老舊公寓的民生社區，為了不影響未來的都...

遭形容環境如同監獄...北市街友安置率低 社會局：編預算逐年改善

在台北市有超過400多名街友，卻僅有不到一半的無家者願接受安置，認為環境不佳如同監獄。議員呼籲，街友不應淪為「次等公民」...

新北板橋溪北公園地下停車場啟用 免費停車一個月

新北市板橋區溪北公園地下停車場今天啟用，新北市長侯友宜今天邀請在地民代與居民一起參與，並宣布從今晚18時起試營運1個月，...

陽明山腳下友善耕作 農友陳長欽：黃嘴角鴞、柴棺龜都出現了

新北市農業局今舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共...

打造慢跑經濟行銷新北 學者提醒要做出市場區隔

新北市府將推出多項路跑活動，從12月的耶誕馬、明年3月萬金石，一路跑到明年4月的鐵道馬，透過慢跑經濟行銷新北。國立台灣體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。