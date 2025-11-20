北市民生社區光鮮亮麗卻人口流失 原來有一大難題

北市民生社區綠意盎然，但4、5層樓老齡建物近年頻傳漏水等屋況，加上無電梯，里民隨著年紀增長不良於行，難以上下樓梯，有些人因此賣房搬家至大樓，人口高齡化、流失等種種原因使得這幾年愈來愈多人有意都更，卻受限連棟建物開發法規而難推動。

精忠里長賴美旭表示，里內9成7都是4層樓建築，也因屋齡比較「資深」，近年常有漏水等屋況，曾間接造成鄰居反目成仇，加上里民隨著年紀增長不良於行，有時里辦開設長者活動，他們因無法上下樓梯而沒法參加，種種原因使得這幾年愈來愈多人有意都更，但無法成功的原因在於容積率、建蔽率等問題。

賴美旭認為，民生社區相關法規早期適用，歷經50多年，確實有必要調整，希望透過調整能讓建物更加強壯。

東榮里長鄭玉梅表示，里民希望民生社區保有安靜的居住品質，過往有餐廳業者進駐，因為太吵、油汙排至公園，最後居民連署將對方趕出去。

她提到，里內許多老舊建築，也曾辦過都更說明會，部分高樓層住戶考量漏水、地震、年紀大要有電梯等原因想都更，一樓屋主因出租而不想，加上大家擔心都更完，社區的人文地貌會改變，最後不少人持反對意見而不了了之。

鄭玉梅說，東榮里8000多人，65歲以上長者占20%，今年重陽敬老金發放達1700多人。不少年長者一住就是5、60年，好幾家因建物沒電梯，他們難以上下樓，最後被迫就賣房子搬家，這幾年里內有些建物陸續在做1至4樓或5樓的電梯。

富錦里長李煥中談及同樣現況，富錦里65歲以上人口已超過25%，有些人還可以爬樓梯就繼續著，最後仍會面臨若都更還是推不動，就必須搬離社區。「真的有必要都更」，過往已有很多長者因為下不了樓梯，自家建物的公共設施不足，且都更又很難推，就只能把舊公寓賣掉，再到汐止等房價較便宜的地區買房，這狀況至今持續發生。

他直言，民生社區早期建築規畫設計是5層以下公寓沒電梯，社區的公共設施也不足，使得居民得要出門等垃圾車。這幾年一些經濟能力較好的年輕人、中壯年世代購屋會選擇新大樓而非舊公寓，就是考量有垃圾清潔、管理員代收包裹信件等生活需要，也使得近年社區人口慢慢流失。

市府對於民生東路新社區特定專用區建築管制要點放寬的方向，李煥中認為「只有一個好處」，就是鬆綁原更新須整體街廓，後續開發卻會破壞民生社區舊有街道紋理，例如人行道改成帶狀式開放空間，權管單位、維護單位都不同，而不同基地開發會有不同建商，對於開放空間的規畫、鋪面和行道樹種等想法也不同，就會破壞民生社區原有的綠色廊帶。