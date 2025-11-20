快訊

全台首處「美式街廓」特區民生社區要都更？北市府擬放寬建蔽率

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市都發局上午赴議會工務委員會專案報告北市都市計畫建蔽率、容積率檢討。記者楊正海／攝影
北市都發局上午赴議會工務委員會專案報告北市都市計畫建蔽率、容積率檢討，其中針對多為老舊公寓的民生社區，為了不影響未來的都更，建蔽率擬由50％放寬為75%。不過議員認為，放寬建蔽率但容積率仍卡住，都更誘因不足。

民生社區為台灣第一座「美式街廓」規畫的示範社區，在民國69年時制定民生社區管制要點，規範土地使用、建築設計及人行空間退縮等，現住約5萬3千多人，屋齡多逾50年，部分居民想都更，卻因民生社區管制要點受限，陳情反映希望能鬆綁規範，整合更新，另外因民生汐止線規畫，都發局考量都市計畫通盤檢討，徵求意見，在今年辦理公開展覽。

民生社區都更複雜，受機場航高限制，面臨容積率過低導致誘因不足，連棟建築限制，也成都更阻礙，北市擬放寬建蔽率由50％為75%，才能不影響未來的都更，今天下午將在都委會審議。

議員詹為元指出，建蔽率放寬，樓層面積會變大，但容積率還是卡住，建商都更意願還是不高，誘因不足都更會有困難。另外，民生社區有連棟建築限制，必須共同重建，若現在可以拆開，但若左邊住戶同意先都更，右邊較晚，等到想都更時，基地不夠大，也成阻礙。

另外，詹為元也說，民生社區管理規範，目前只能在1樓和地下室營業，是考量住戶的的安寧，不希望二樓有過多營業行為，是否也一併檢討2樓放寬部分規範，比照住二和住二之一，將低擾民性的營業，一併納入檢討意見。

都發局長簡瑟芳表示，這次的檢討，民生社區目前沒有放寬調整容積率，仍維持200%，但未來民汐線經過的地方，可以爭取TOD獎勵，容積率放寬2倍變400%。

簡瑟芳表示，民生社區大多是5層樓房，都更後如何保持風貌，居民仍有很多不同意見，有居民不希望有太多高強度的開發，破壞氛圍，如何取得平衡，已經和地方舉辦過說明會，有一些不同的意見，下午也會在都委會中討論。

另外，都發局也表示，民生社區限制非常嚴格，一般住二是沒有規範樓層營業，但民生社區目前規定臨12公尺以上道路，一層樓才可以開店，至於這次市府所提方案，包括2樓設辦公室，會檢討適度放寬。

位於北松山民生社區商圈居住環境宜人、生活機能完善。圖／聯合報系資料照片
都更 容積率 建築




