快訊

末日毀滅感！一段日本90年代的家庭崩壞告白

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

遭形容環境如同監獄...北市街友安置率低 社會局：編預算逐年改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市有超過400多名街友，卻僅有不到一半的無家者願接受安置，認為環境不佳如同監獄，社會局表示，將編列修繕預算逐步改善環境。記者洪子凱／攝影
台北市有超過400多名街友，卻僅有不到一半的無家者願接受安置，認為環境不佳如同監獄，社會局表示，將編列修繕預算逐步改善環境。記者洪子凱／攝影

在台北市有超過400多名街友，卻僅有不到一半的無家者願接受安置，認為環境不佳如同監獄。議員呼籲，街友不應淪為「次等公民」。社會局也表示，由於房舍老舊會有結構性問題，會編列預算逐年改善，並培養街友與社會接軌能力。

根據統計，全國列冊街友逾2000人，其中北市佔比2成約400人，並集中在台北車站、艋舺龍山寺周邊，北市社會局為輔導街友、培養自理能力，鼓勵其重回社會，便於管理設有2處安置所分別是新北市中和區「圓通居」及台北市大同區「廣安居」，議會民政委員會今赴圓通居考察，該處可收容84床住民，但平均收容率約只有6-7成。

實際考察發現，圓通居落成已有57年歷史，外觀老舊，外牆已有壁癌、漏水，一樓房舍燈光昏暗，聚集不少蚊蟲。議員顏若芳指出，艋舺公園整修後，不少遊民轉往別處，寧夏夜市周邊住戶、里長就有反應多了很多沒看過的遊民，他團隊也曾問過這些無家者為何不接受安置，甚至都直言「環境不好，很像監獄。」

議員許淑華也說，街友不應淪為次等公民，該處房舍老舊，且入住者多為長者，身體狀況也不是那麼好，若在住在不良環境，恐讓健康條件更不佳，也沒辦法輔導其就業、協助脫遊，社會局應盡快編列預算改善居住環境，至少漏水、壁癌等問題要先解決，讓環境不要那麼潮濕。

局長姚淑文表示，每年有編列修繕預算逐步改善環境，但房舍真的較為老舊，建築結構會有一些問題，2020年已先做了耐震補強，她也坦言，近年有在找新的地點，但由於街友安置對周遭居民是嫌惡設施，要在台北市找到符合條件點位並不容易，目前會針對結構體基礎工程改善，並邀請住民「以工代賑」對環境彩繪油漆，也藉此培養其工作技能。

圓通居主任潘育奇補充，大多入住這裡街友平均時間約半年，會定期輔導他們並提供就業機會，這些住民有經濟能力後就會離開，但還是有很大一部分街友不喜歡被規範、集中管制，社工也會持續到街友聚集點給予協助輔導，若街友身體上有狀況也會即時協助就醫，透過跨局處輔導，幫助這些住民早日與社會接軌。

台北市有超過400多名街友，卻僅有不到一半的無家者願接受安置，認為環境不佳如同監獄，社會局表示，將編列修繕預算逐步改善環境。記者洪子凱／攝影
台北市有超過400多名街友，卻僅有不到一半的無家者願接受安置，認為環境不佳如同監獄，社會局表示，將編列修繕預算逐步改善環境。記者洪子凱／攝影

街友 議員
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北市社會局長圖利前東家？婦團討道歉 簡舒培反嗆：不要打人喊救人

簡舒培爆社會局長涉圖利 再揭吹哨者是蔣萬安競選團隊「反應無下文」

高嘉瑜爆北市官網出現「上海區公所」社會局長要求致歉：錯誤訊息

北車公然性侵7旬婦 通緝犯撩「想結婚」 婦遇害痛批：不是人！

相關新聞

遭形容環境如同監獄...北市街友安置率低 社會局：編預算逐年改善

在台北市有超過400多名街友，卻僅有不到一半的無家者願接受安置，認為環境不佳如同監獄。議員呼籲，街友不應淪為「次等公民」...

新北板橋溪北公園地下停車場啟用 免費停車一個月

新北市板橋區溪北公園地下停車場今天啟用，新北市長侯友宜今天邀請在地民代與居民一起參與，並宣布從今晚18時起試營運1個月，...

陽明山腳下友善耕作 農友陳長欽：黃嘴角鴞、柴棺龜都出現了

新北市農業局今舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共...

打造慢跑經濟行銷新北 學者提醒要做出市場區隔

新北市府將推出多項路跑活動，從12月的耶誕馬、明年3月萬金石，一路跑到明年4月的鐵道馬，透過慢跑經濟行銷新北。國立台灣體...

新北打造慢跑經濟 超夯鐵道馬今開搶...還有2場賽事跑不停

路跑界超夯的追火車新北市鐵道馬拉松接力賽今年迎來第11屆，今天新北市觀光旅遊局宣布今天上午11點準時開搶，開跑時間為20...

北捷近3年故障 文湖線13次最多

北捷近3年故障24次，文湖線就占13次居冠，正面臨設備老化、號誌壽命等問題，北捷指出，專家提出7項改善建議，預計年底改善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。