遭形容環境如同監獄...北市街友安置率低 社會局：編預算逐年改善

在台北市有超過400多名街友，卻僅有不到一半的無家者願接受安置，認為環境不佳如同監獄。議員呼籲，街友不應淪為「次等公民」。社會局也表示，由於房舍老舊會有結構性問題，會編列預算逐年改善，並培養街友與社會接軌能力。

根據統計，全國列冊街友逾2000人，其中北市佔比2成約400人，並集中在台北車站、艋舺龍山寺周邊，北市社會局為輔導街友、培養自理能力，鼓勵其重回社會，便於管理設有2處安置所分別是新北市中和區「圓通居」及台北市大同區「廣安居」，議會民政委員會今赴圓通居考察，該處可收容84床住民，但平均收容率約只有6-7成。

實際考察發現，圓通居落成已有57年歷史，外觀老舊，外牆已有壁癌、漏水，一樓房舍燈光昏暗，聚集不少蚊蟲。議員顏若芳指出，艋舺公園整修後，不少遊民轉往別處，寧夏夜市周邊住戶、里長就有反應多了很多沒看過的遊民，他團隊也曾問過這些無家者為何不接受安置，甚至都直言「環境不好，很像監獄。」

議員許淑華也說，街友不應淪為次等公民，該處房舍老舊，且入住者多為長者，身體狀況也不是那麼好，若在住在不良環境，恐讓健康條件更不佳，也沒辦法輔導其就業、協助脫遊，社會局應盡快編列預算改善居住環境，至少漏水、壁癌等問題要先解決，讓環境不要那麼潮濕。

局長姚淑文表示，每年有編列修繕預算逐步改善環境，但房舍真的較為老舊，建築結構會有一些問題，2020年已先做了耐震補強，她也坦言，近年有在找新的地點，但由於街友安置對周遭居民是嫌惡設施，要在台北市找到符合條件點位並不容易，目前會針對結構體基礎工程改善，並邀請住民「以工代賑」對環境彩繪油漆，也藉此培養其工作技能。