新北板橋溪北公園地下停車場啟用 免費停車一個月

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋區溪北公園地下停車場今天啟用，設置6座電動車充電樁。記者葉德正／攝影
板橋區溪北公園地下停車場今天啟用，設置6座電動車充電樁。記者葉德正／攝影

新北市板橋區溪北公園地下停車場今天啟用，新北市長侯友宜今天邀請在地民代與居民一起參與，並宣布從今晚18時起試營運1個月，開放民眾免費停車，侯友宜說，興建地下停車場過程，也將公園周邊全面整理，除了天幕球場、優化舞台，並把景觀池填平改作廣場，他也預告明年會完成一旁專屬孩子的遊戲場，成為周邊鄰里休閒好去處。

侯友宜今天表示，板橋是新北市人口最多的行政區，停車需求相對迫切，他自上任以來，積極推動公共停車場建設，至今板橋區已新建19處停車場，這次溪北公園地下停車場啟用，加上下周忠孝公園地下停車場也將開放，累計新建21處停車場，合計提供3094格汽車停車位及1606格機車停車位，紓解地區停車壓力。

侯友宜說，溪北公園位於板橋溪崑地區，鄰近沙崙國小和溪洲國小，周邊多是老舊社區，此次溪北地下停車場暨公園改建工程總經費約7.3億元，設有280格汽車停車位及50格機車停車位，不僅便利家長臨停接送，也滿足居民停車需求。

侯說，地面公園同時進行全面改造，填平原有景觀池以增加活動空間，並增設天幕籃球場、優化舞台廣場及步道，讓社區民眾享有更舒適多元的休閒環境。

交通局停車管理科長吳清哲指出，溪北公園地下停車場導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等全智慧停車管理系統，並設置6座電動車充電樁，結合即時監控、一鍵通報、熱顯像儀及低壓細水霧系統，提供安全又智慧的停車及充電。

交通局表示，溪北公園地下停車場自今晚18時起試營運至12月19日止，開放免費停車，12月20日起正式收費營運。臨停費率汽車每小時30元、機車每次20元；同時有汽車月票220張、每張4000元，機車月票35張、每張300元，月票抽籤辦法詳見附表並另已公告於交通局網站，歡迎有停車需求的市民多加利用。

板橋區溪北公園地下停車場今天啟用，新北市長侯友宜今天邀請在地民代與居民一起參與。記者葉德正／攝影
板橋區溪北公園地下停車場今天啟用，新北市長侯友宜今天邀請在地民代與居民一起參與。記者葉德正／攝影
板橋區溪北公園地下停車場今天啟用，設有280格汽車停車位及50格機車停車位。記者葉德正／攝影
板橋區溪北公園地下停車場今天啟用，設有280格汽車停車位及50格機車停車位。記者葉德正／攝影
板橋區溪北公園地下停車場今天啟用。記者葉德正／攝影
板橋區溪北公園地下停車場今天啟用。記者葉德正／攝影

