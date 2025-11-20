陽明山腳下友善耕作 農友陳長欽：黃嘴角鴞、柴棺龜都出現了

新北市農業局今舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果，農業局長諶錫輝頒發感謝狀，予協助計畫推動的5位資深農友，現場邀請110位合作農友、農業部林業及自然保育署及各區農會交流分享經驗。

新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫自2021年開始推動，透過給予農友生態薪水輔導改用友善農法種植作物，例如不使用除草劑、毒餌、維持田區全年湛水、營造草生田埂等，進而達到維護生態保育棲地的目標。

其中，在金山區種植茭白筍的農友陳長欽表示，他與父親在陽明山腳下，長年悉心經營友善耕作農田，堅持完全不使用化學農藥，因此田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」，甚至在收成前就被牠們先享用，秉持著「這些土地本來就是牠們的，我們只是一起生活在這裡」的精神，展現對自然共存的包容與尊重。

陳長欽分享，今年更驚喜的是，發現田區裡出現了許多過去未曾見過的物種，包括黃嘴角鴞、台灣藍鵲、柴棺龜及無霸勾蜓等多種保育類與環境指標物種，象徵這片土地的生態品質極為優異、環境潔淨無汙染。

農業局表示，此計畫獲得各區農民廣泛認同，合作農友人數與輔導農田面積年年攀升，今年更首次突破百位農友，是111年的整整10倍，且輔導農田逼近60公頃，廣布萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮6區。今日現場超過百位農戶齊聚一堂，各個田區皆為生態豐富的樂土。透過影片、展覽與座談交流，共同見證5年來新北市在農田棲地保育與永續農業實踐上的努力與成果。