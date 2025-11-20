快訊

男子每周砸1.2萬買垃圾食物 靠運動與一招「甜食替代法」暴瘦92公斤

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

陽明山腳下友善耕作 農友陳長欽：黃嘴角鴞、柴棺龜都出現了

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市農業局今舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果。記者江婉儀／攝影
新北市農業局今舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果。記者江婉儀／攝影

新北市農業局今舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果，農業局長諶錫輝頒發感謝狀，予協助計畫推動的5位資深農友，現場邀請110位合作農友、農業部林業及自然保育署及各區農會交流分享經驗。

新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付計畫自2021年開始推動，透過給予農友生態薪水輔導改用友善農法種植作物，例如不使用除草劑、毒餌、維持田區全年湛水、營造草生田埂等，進而達到維護生態保育棲地的目標。

其中，在金山區種植茭白筍的農友陳長欽表示，他與父親在陽明山腳下，長年悉心經營友善耕作農田，堅持完全不使用化學農藥，因此田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」，甚至在收成前就被牠們先享用，秉持著「這些土地本來就是牠們的，我們只是一起生活在這裡」的精神，展現對自然共存的包容與尊重。

陳長欽分享，今年更驚喜的是，發現田區裡出現了許多過去未曾見過的物種，包括黃嘴角鴞、台灣藍鵲、柴棺龜及無霸勾蜓等多種保育類與環境指標物種，象徵這片土地的生態品質極為優異、環境潔淨無汙染。

農業局表示，此計畫獲得各區農民廣泛認同，合作農友人數與輔導農田面積年年攀升，今年更首次突破百位農友，是111年的整整10倍，且輔導農田逼近60公頃，廣布萬里、金山、石門、三芝、雙溪、貢寮6區。今日現場超過百位農戶齊聚一堂，各個田區皆為生態豐富的樂土。透過影片、展覽與座談交流，共同見證5年來新北市在農田棲地保育與永續農業實踐上的努力與成果。

農業局長諶錫輝表示，新北持續推動生態服務給付政策，不僅是對生物多樣性保育的投資，更是據以建構綠色農業與永續發展的重要基石。透過農友的實際行動與長期參與，讓更多民眾認同生態保育不只是口號，而是與生活息息相關的日常實踐。

新北市農業局今舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果。記者江婉儀／攝影
新北市農業局今舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共榮共存棲地的推動成果。記者江婉儀／攝影
在金山區種植茭白筍的農友陳長欽表示，他與父親在陽明山腳下，長年悉心經營友善耕作農田，堅持完全不使用化學農藥，因此田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」。圖／新北市農業局提供
在金山區種植茭白筍的農友陳長欽表示，他與父親在陽明山腳下，長年悉心經營友善耕作農田，堅持完全不使用化學農藥，因此田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」。圖／新北市農業局提供
在金山區種植茭白筍的農友陳長欽表示，他與父親在陽明山腳下，長年悉心經營友善耕作農田，堅持完全不使用化學農藥，因此田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」。圖／新北市農業局提供
在金山區種植茭白筍的農友陳長欽表示，他與父親在陽明山腳下，長年悉心經營友善耕作農田，堅持完全不使用化學農藥，因此田區常吸引山豬、山羌等野生動物前來「光顧」。圖／新北市農業局提供

給付 永續
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北寵物殯葬條例市政會議通過 寵物放水流、吊樹頭最重罰2.5萬元

野生動物也要過馬路！ 新北再增生態廊道、防路殺再升級

大量烏龜現蹤都市菜園 竟有保育類柴棺龜

林口山坡地解編讓老街支離破碎 蔡淑君要求市府依實際情況調整

相關新聞

陽明山腳下友善耕作 農友陳長欽：黃嘴角鴞、柴棺龜都出現了

新北市農業局今舉辦「114年新北市瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」成果展，展現5年間將水田、水梯田營造為動植物共...

打造慢跑經濟行銷新北 學者提醒要做出市場區隔

新北市府將推出多項路跑活動，從12月的耶誕馬、明年3月萬金石，一路跑到明年4月的鐵道馬，透過慢跑經濟行銷新北。國立台灣體...

新北打造慢跑經濟 超夯鐵道馬今開搶...還有2場賽事跑不停

路跑界超夯的追火車新北市鐵道馬拉松接力賽今年迎來第11屆，今天新北市觀光旅遊局宣布今天上午11點準時開搶，開跑時間為20...

北捷近3年故障 文湖線13次最多

北捷近3年故障24次，文湖線就占13次居冠，正面臨設備老化、號誌壽命等問題，北捷指出，專家提出7項改善建議，預計年底改善...

棄置寵物屍體 新北擬重罰2.5萬

民間習俗「死貓吊樹頭、死狗放水流」，衍生環境衛生議題，殯葬管理有其迫切需求。新北市政會議昨通過「寵物屍體處理及寵物生命紀...

北捷里程碑贈獎綁會員 被指不公

台北捷運旅運人次屢創新高，11月3日第145億人次幸運兒獲得免費搭乘一年，但北捷里程碑活動，限定「台北捷運Go」會員Ap...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。