打造慢跑經濟行銷新北 學者提醒要做出市場區隔

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
2025新北市萬金石馬拉松今天開跑，吸引1萬1000多名跑者在北海岸路跑。圖／本報資料畫面
新北市府將推出多項路跑活動，從12月的耶誕、明年3月萬金石，一路跑到明年4月的鐵道馬，透過慢跑經濟行銷新北。國立台灣體育大學主秘陳添丁表示，近年路跑活動在全台各地蓬勃發展，已成入門門檻最低的運動之一，但路跑賽事愈來愈多，如何做出市場區隔將是關鍵，「現在連夜市、老街都被說愈來愈像，若路跑沒特色也會變成與大家一樣。」

陳添丁說，路跑不只是一場運動，也是認識一座城市的契機。經典賽事如萬金石、田中馬之所以成形，就是成功把在地文化、地景風貌與賽事主題結合，打造獨特體驗，讓跑者願意「搶名額」。相對地，若賽事主題不明、缺少亮點，就可能面臨報名人數不足的壓力。

陳添丁表示，未來各地推動「路跑經濟」，應思考如何把比賽與城市品牌綁在一起，例如融入地方故事、地標景點、特色補給或周邊活動，讓跑者跑的不是單純的公里數，而是一段能感受城市性格的旅程。他也建議主辦單位強化創意行銷與人文意象，提升辨識度，才能在眾多賽事中突圍，同時為地方帶來觀光人潮與實質經濟效益。

路跑
打造慢跑經濟行銷新北 學者提醒要做出市場區隔

