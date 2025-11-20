新北打造慢跑經濟 超夯鐵道馬今開搶...還有2場賽事跑不停

路跑界超夯的追火車新北市鐵道馬拉松接力賽今年迎來第11屆，今天新北市觀光旅遊局宣布今天上午11點準時開搶，開跑時間為2026年4月19日，延續歷年的「競賽組」、「變裝組」及「企業團體競賽組」，共開放1100隊名額，提醒隊友手刀報名準點上車。

新北市副市長陳純敬今出席記者會活動表示，鐵道馬已成新北市年度代表盛事之一，去年1100隊名額開報不到半個月就額滿，也成功帶動雙溪、貢寮等地觀光發展，成為獨一無二運動觀光品牌。除鐵道接力賽，今年12月7日的耶誕馬拉松也將開賽，另外3月也有萬金石馬拉松，新北將以接力賽事作為旅跑城市的代表，歡迎大家前來感受新北城市的魅力。

主辦單位邀請去年參加鐵道馬的旅跑玩家戴谷年Elmo分享參賽心情，戴說，去年第 10屆他跑第2棒即路程最遠的那一棒，他想既然都來參加了，最長距離的那一棒交給他就對了，也玩得非常開心，除了可享受團隊合作的感覺，也能在獨跑過程中好好享受自己一個人與這片土地的連結，今年鐵道馬還推出有周遊券，跑者跑完可休息一晚，隔天再到每一站點深入探訪。

新北觀旅局說，今年推出全新「追系列」接力賽品牌，也特別為忠誠追友推出驚喜忠誠感謝禮，除了首度上車的新生追友準備新生歡迎禮，也為呼應第11屆更加碼前111隊完成報名繳費，就能獲得專屬客製化隊名跑衣的早鳥禮遇。