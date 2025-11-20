北捷里程碑贈獎綁會員 被指不公

台北捷運旅運人次屢創新高，11月3日第145億人次幸運兒獲得免費搭乘一年，但北捷里程碑活動，限定「台北捷運Go」會員App才有資格參與，許多通勤族及議員都認為不公。北捷允諾，未來里程碑活動將提供部分獎項給非會員。

北捷1996年3月起開通營運，2019年3月運量突破100億人次，首度舉辦送票慶祝活動，可免費搭捷運1年及獲得價值逾3萬元筆電，前後各5名也享有3個月免費搭；近年每達成成長5億人次即針對「台北捷運Go」App會員贈獎，分別為2023年2月125億、11月130億，去年7月135億、今年3月140億及11月145億。

議員侯漢廷發現，第100億人次的制度是所有旅客都有中獎機會，但北捷後來改成只認會員，象徵官方主動放棄公平原則，「搭再多捷運，只要不下載App，你永遠沒有中獎資格。」反觀機捷、高雄捷運，特定人次獲獎均無限定要綁會員，只要公布卡號即可。

「很不公平。」通勤族林小姐說，為什麼要限制會員才有機會，沒綁定的人就不是旅客？北捷沒找到幸運兒，不代表旅客沒搭。

北捷總經理黃清信回應，100億人次活動有10名中獎者，因無聯絡資訊，最終只有6名乘客主動與捷運公司聯繫，其他人經不斷尋找仍沒找到。

北捷表示，App會員去年增加約12萬人，今年至10月底與廠商合作推廣，已有22萬人加入，目前會員總數約100萬，App會員獎勵是實名制，至少可以通知到對方，如旅客非綁卡會員，捷運公司並無旅客聯絡資料可供聯繫領獎。