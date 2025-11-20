北捷近3年故障 文湖線13次最多

北捷近3年故障24次，文湖線就占13次居冠，正面臨設備老化、號誌壽命等問題，北捷指出，專家提出7項改善建議，預計年底改善完成，也將編重置基金更新列車等設備。

另外，民眾發現，板南線忠孝新生、忠孝復興站通風口大面積泛黑、灰塵厚重結塊等，質疑未落實定期清潔，北捷允諾月底加強清潔。

北捷統計，近3年來故障5分鐘以上的次數，松山新店線0次、淡水信義線2次、中和新蘆線4次、板南線5次，而文湖線則有13次；故障影響人次，中和新蘆線422人、板南線為1882人、文湖線居高達7591人。

議員陳宥丞表示，文湖線1996年開始營運，面臨設備老化、號誌壽命等，陸續需要重置，北捷上次購買列車從2019年預估採購、2022年編列重置基金，再到2027年交車，要將近9年時間。他呼籲市府要加快腳步，否則全球政局的風險、缺工缺料，加上各國也搶購列車，屆時會讓重置時間空窗。

北捷說，10月17日6位專家學者專案檢查文湖線，提供7項改善建議，包含列車控制電力輸出的半導體開關元件故障檢討，無人駕駛系統造成列車異常風險和雨天降速原則、水膜打滑等問題，預計今年底改善完成。

北捷總經理黃清信指出，文湖線號誌及電聯車系統設備壽年，將分別於2029年及2036年屆期，已成立文湖線重置規畫專案小組，目前文湖線系統及中高運量電聯車的重置汰換基金，去年已投入52.5億元。

另外，有民眾發現，忠孝新生、忠孝復興等高人流轉乘大站，通風口卻大面積泛黑、灰塵堆積結塊，天花板不僅有明顯汙漬，還發現發霉。議員王欣儀批評，北捷長期未把清潔問題當回事，天花板與通風口的髒汙不僅影響觀感，也涉及多重風險，包括空調效能下降、能耗增加，灰塵堆積恐在電線短路時助燃，黴菌與粉塵也可能影響乘客健康，要求須全面盤點各站清潔狀況。

北捷指出，這兩站天花板和通風口須搭鷹架才能清潔，每年定期清一次，將依排程於11月底清潔，通風口使用除鏽劑清除鏽斑，不易清潔處使用菜瓜布加強刷洗，未來將納入清潔前後照片備查、精進。