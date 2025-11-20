聽新聞
北市推碳盤查 拚校園零碳排

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市教育局推動各校碳盤查，讓每間學校先搞清楚一年到底排了多少碳、碳從哪裡來，再規畫四年減碳行動，盼能達成零碳排目標。記者洪子凱／攝影
配合2050年淨零碳排政策，北市教育局推「碳盤查」，讓各校先了解一年排多少碳、碳從哪裡來，再規畫4年減碳行動如種樹、節電等，達成零碳排「碳中和」目標，透過課程讓學生帶入日常生活中，今年有47校試辦，明年再增至107校。

校園碳盤查計算內容包括燃料使用、電量、水量，以及師生通勤方式等，再把校內的太陽能發電、樹木吸收的碳量算進去，推估學校一年正負碳排量後，再請學校針對數據找出減碳熱點，提出4年改善計畫，達到「碳中和」目標。

北市環境教育中心執行長林裕勝指出，多數學校的碳排大宗來自電力，光靠種樹、光電板要達到「碳中和」仍有相當難度，以舊莊國小為例，學校一年排放約216公噸碳，但校內再生能源與樹木能吸收的碳量約149公噸，兩者相減仍有67公噸的差距。

教育局長湯志民表示，會持續鼓勵學校參與盤查計畫，明年補助每校5萬元培育師資，也會把碳排計算融入課程，讓學生知道「我每天的行為會排多少碳」，把觀念帶回家影響家人。

教育局表示，去年起推低碳上學，鼓勵學生以走路、搭大眾運輸或搭父母電動汽機車上學，至今已減碳64萬公斤；校舍改建也要求學校需使用「黃金級綠建築」與「合格級智慧建築」，每年可省約60.22公噸碳排放。

北市推碳盤查 拚校園零碳排

