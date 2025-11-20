聽新聞
溫柔告別 寵物樹葬讓愛延續

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
中和動物之家植存區，讓毛寶貝回歸自然。圖／新北市動保處提供
中和動物之家植存區，讓毛寶貝回歸自然。圖／新北市動保處提供

新北有8家動物之家，中和動物之家是唯一提供有寵物樹葬儀式的處所，園區內的一處空地，是許多毛寶貝靜靜沉眠之處。動保處每年不定時舉行寵物樹葬活動，家屬透過植存方式讓毛寶貝回歸大地，把珍貴回憶留在內心最深處。

新北動保處表示，近年選擇環保、自然方式送別毛小孩的飼主愈來愈多，希望讓生命回歸土地，開啟另一段循環，樹葬不僅是安置骨灰，更是溫柔告別。

動保處人員說，在親手種下樹苗那一刻，許多飼主會重新回憶與毛孩走過的時光，那些陪伴、依靠與牽掛，都化作手中泥土，悄悄埋入記憶深處。

動保處分享在過去樹葬儀式中，有一戶家庭因為愛犬外出未繫繩，導致意外過世，家屬深受打擊，一度無法面對心愛的愛犬，儀式上飼主輕聲向毛孩道歉時，潸然不止的淚水代表他們無法挽回的遺憾，希望藉由分享這段痛楚，提醒其他飼主務必落實外出繫繩，避免憾事重演。

另一飼主劉小姐也在儀式中透露，她的貓咪「吉拉」與「摸鼻仔」自幼患有先天腎囊腫瘤病，出生不久便因緣際會來到她家，陪伴她度過人生最低潮，如今兩隻小貓以樹的姿態繼續守護這個家，延續翠綠生命。

新北動保處表示，未來將持續推動友善、環保的寵物身後服務，透過追思活動、生命教育與正確飼養宣導，陪伴飼主用更健康的方式面對毛孩離世的情緒，也建立良好飼養觀念。

