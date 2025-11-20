聽新聞
棄置寵物屍體 新北擬重罰2.5萬

聯合報／ 記者葉德正邱書昱／連線報導
新北市中和動物之家有提供環保樹葬服務，將寵物骨灰植存回歸大地。圖／新北市動保處提供
新北市中和動物之家有提供環保樹葬服務，將寵物骨灰植存回歸大地。圖／新北市動保處提供

民間習俗「死貓吊樹頭、死狗放水流」，衍生環境衛生議題，殯葬管理有其迫切需求。新北市政會議昨通過「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」草案，明訂寵物屍體以火化處理為原則，飼主不得隨意棄置，應將屍體交給業者或動保處處理，違者最高罰2萬5千元。

新北家犬、貓達31萬8千多隻居全國之冠，寵物一旦往生，多數飼主會將屍體送至寵物生命紀念業者焚化悼念，卻衍生市場亂象，有飼主透露，天竺鼠「往生被」一件數千元，為了心愛的毛孩也只能埋單。

新北動保處指出，飼主在寵物往生後處理呈現明顯城鄉差距，過去寵物屍體被定義為「廢棄物」，此次自治條例明訂處理以火化為原則， 且寵物屍體不得隨意棄置，如懸掛樹上、埋葬土中或投於水中等不當棄置都違法。

飼主被強制要求需將寵物屍體交付動保處或業者寵物生命紀念業者處理，若業者、飼主違規或運送屍體未全程密封，或寵物火化前未冰存，可罰5千元以上2萬5千元以下罰鍰，得按次處罰。

動保處長楊淑方說，過去寵物屍體適用廢棄物清理法由環保法規裁罰，最高處6千元，此次明訂罰則除了犬貓，其他供玩賞而飼養的動物包括蛇、龜、兔、鼠等異寵也在規範範圍。

此外，寵物殯葬業者法規也定義「寵物生命關懷服務」，服務內容包括辦理飼主悲傷輔導、寵物臨終關懷、紀念追思及祭祀儀式等服務，業者須揭示營業規章、相關證照、收費基準表、服務契約條款等資訊，確保飼主充分瞭解權益與費用。

新北目前尚未有合法寵物殯葬業者，農業局長諶錫輝說，農業部去年對非都市土地寵物殯葬設施興辦許可開放後，新北有15家提申請，目前加速審理中，該自治條例昨通過，待議會審議通過送行政院核定發布。

台北市動保處動保組長陳緯倫說，北市皆為都市計畫土地，不適用農業部「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，無法設置動物屍體焚化場、寵物骨灰安置悼念場所，因此北市不用訂定相關規範。

寵物 廢棄物 農業部 殯葬管理 天竺鼠 殯葬設施
