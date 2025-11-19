遠企豪宅推案潮蓄勢待發　4指標案德運安和先發

安和路、和平東路763坪角地推出36層樓高的地標預售案「德運安和」，讓沉寂已久的遠企豪宅圈房市開啟新一輪推案潮，已浮出水面的指標推案包括明年大陸建設在敦化南路、和平東路附近2171坪基地要登場，富邦與元利雙強品牌聯手持有的遠企旁停車場占地約1300坪的推案規劃，以及安和路上鋼骨結構搭到4樓預計成屋銷售的永陞建設都更案。連同已經開賣的「德運安和」，遠企豪宅圈4大指標案，是遠企豪宅圈繼2000年左右「敦峰」、「國美敦南藝術館」兩棟百坪起跳的豪宅推出後，真空超過20年終於浮出水面的新供給，同時也讓遠企豪宅聚落價值，再度進入大台北高資產購屋族群的視野。

敦南遠企與大安森林公園、仁愛路是大安區三大豪宅地段，遠企豪宅聚落因開發較早名宅林立，整合難度高且供給稀有，總是不鳴則已，一鳴驚人。從台北第一代豪宅僑福花園廣場，到東帝士花園廣場、凱旋門、鑽石雙星，和在2004年、2008年入選台北十大豪宅榜，並在2013年以單戶9.2億總價被蘇富比評選為全球最高金額成交豪宅第二名的敦峰，不僅證明遠企豪宅魅力，也展示出遠企豪宅客群的實力。

遠企豪宅圈今年第二季開賣的「德運安和」，都市計劃屬於敦化南北路特定專區，立足安和路林蔭首排，挾763坪四面臨路的基地優勢，打造36層樓高合計137.75米的鋼骨地標建築，緊追信義聯勤、和平大苑之後，躋身大安區摩天豪宅高度榜TOP3，未來落成後將與樓高41層164.7米的遠企並立，成為敦南遠企豪宅聚落天際線無可忽視的一道風景。房型符合當前北市高端換屋市場主流50、65坪均質規劃，吸引大台北高資產客層注意。

市場分析，遠企豪宅聚落內德運安和、大陸建設、永陞、元利富邦等4大指標案，同樣都具備先天地段優勢與豪宅品牌光環，加上區內尚有士林開發、東家、樸慶、宏國等建設公司與梅花戲院都在積極推動都更整合，將一案接一案改變遠企天際線，並發揮疊價效應。這波遠企新一輪豪宅推案潮也間接促使區內今年首發案「德運安和」，在先卡位先贏的思維下，市場反應不俗。