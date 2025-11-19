汐止區樟樹二路學生上學危險 大車禁行時段嚴格執行

汐止樟樹地區居住人口多，尤其是中山高康寧街匝道通車後，車流量明顯增多，其中包括很多砂石車、大貨車，尤其緊鄰學校，學生上放學會碰到一台接一台的大車，走在路上很害怕，所以，新北市議員張錦豪在議會總質詢就表示，樟樹二路水泥車很多，半小時就有19輛經過，要求落實上下學時段，大車禁止通行，並且今(19)日辦理會勘，評估設置科技執法的可行性。

新北市議員張錦豪服務處副主任李巧函表示，學校有向議員反應，小朋友上下課時間，都會有大車經過，有安全上的疑慮，議員在議會總質詢上也有提出質詢，今天就到現場會勘，在與相關單位討論後的決議，希望汐止警分局可以在上午及下午兩個禁止大車進入的時段加強取締，另外，也請交通大隊評估是不是可以設置科技執法，以保障學生們上、放學安全。

樟樹國際實中學務主任朱老師提到，接到很多家長反應，樟樹二路在小朋友上放學的時候，常常會有15噸以上的砂石車或大貨車經過，影響學生安全，很感謝新北市議員張錦豪邀請市府及業者現場會勘協調，原則上在第一個時段就是早上7點到8點半，有跟業者協調好，在樟樹二路不要有15噸以上的大車走，第二個時段就是在下午4點到5點半，學生放學時間，一樣不要有砂石車、大貨車出入，很感謝議員張錦豪協助，及業者的配合，保障學生上、放學的交通安全。