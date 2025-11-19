連續下雨汐平路邊坡坍方 汐止區公所進場清土石搶通

汐止區連續下雨，山區土石鬆動，汐平路在5公里處，就發生了邊坡坍方，一度造成交通中斷，汐止區公所也在今(19)日一早進場搶災，清理倒在道路上的土石及倒塌的大樹，恢復通行，後續也將請市府養工處，進行復建工程，鞏固邊坡。

東山里長虞恉剛說，汐平路二段的邊坡，因為連日下雨，邊坡土石鬆動，在昨天晚上10點多就整個坍塌下來，里民要回家發現2個線道全被落石跟大樹堵住了，沒辦法回家，所以，先請長安派出所拉封鎖線，並通報夕止區公所，一早就有來搶災，將落石及倒掉的樹都清理完畢，恢復通行，因為，一旁市府養工處才剛做好邊坡掛網鞏固工程，希望這次坍方的部分，也能納入一併施作，保障人車安全。

汐止區副區長葉振宜表示，有關汐平路二段101號附近大概5公里處，昨天有接獲汐止警分局勤務中心通報，第一時間有長安派出所員警到現場先設置了交通椎，今天一大早，公所就請廠商人員機具到現場進行土石清運及搶通的工作，第一階段在上午10點就已經單線搶通，雙向通車，目前現場土石及倒樹都已經清理完成，後續會請市府工務局養工處進行後續的維護及復建工程。