連續下雨汐平路邊坡坍方 汐止區公所進場清土石搶通

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
邊坡坍方現場土石及倒樹都已經清理完成，恢復通行。 圖／觀天下有線電視提供
邊坡坍方現場土石及倒樹都已經清理完成，恢復通行。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區連續下雨，山區土石鬆動，汐平路在5公里處，就發生了邊坡坍方，一度造成交通中斷，汐止區公所也在今(19)日一早進場搶災，清理倒在道路上的土石及倒塌的大樹，恢復通行，後續也將請市府養工處，進行復建工程，鞏固邊坡。

東山里長虞恉剛說，汐平路二段的邊坡，因為連日下雨，邊坡土石鬆動，在昨天晚上10點多就整個坍塌下來，里民要回家發現2個線道全被落石跟大樹堵住了，沒辦法回家，所以，先請長安派出所拉封鎖線，並通報夕止區公所，一早就有來搶災，將落石及倒掉的樹都清理完畢，恢復通行，因為，一旁市府養工處才剛做好邊坡掛網鞏固工程，希望這次坍方的部分，也能納入一併施作，保障人車安全。

汐止區副區長葉振宜表示，有關汐平路二段101號附近大概5公里處，昨天有接獲汐止警分局勤務中心通報，第一時間有長安派出所員警到現場先設置了交通椎，今天一大早，公所就請廠商人員機具到現場進行土石清運及搶通的工作，第一階段在上午10點就已經單線搶通，雙向通車，目前現場土石及倒樹都已經清理完成，後續會請市府工務局養工處進行後續的維護及復建工程。

汐止 落石
相關新聞

遠企豪宅推案潮蓄勢待發　4指標案德運安和先發

安和路、和平東路763坪角地推出36層樓高的地標預售案「德運安和」，讓沉寂已久的遠企豪宅圈房市開啟新一輪推案潮，已浮出水面的指標推案包括明年大陸建設在敦化南路、和平東路附近2171坪基地要登場，富邦與

配合中央修法 新北夾娃娃機有條件放寬至距校50公尺以上

「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」2022年公布實施，規定應距高中職以下學校100公尺以上，不過經濟部2024年10...

新北綠黨團批用公家資源推侯家軍 新北市府：別什麼事都往選舉想

新北市民進黨團今天指，新北市府幕僚從副發言人到局處秘書等頻繁亮相，且都是擬參選議員的市長侯友宜子弟兵，質疑市府行政中立的...

迎接耶誕城人潮 新北市府前廣場人行道提前完工煥然一新

新北市政府持續打造友善人行空間，市府前廣場周邊人行環境全面翻新，包含新站路、新府路及中山路一段約460公尺人行道，於10...

新北寵物殯葬條例市政會議通過 寵物放水流、吊樹頭最重罰2.5萬元

「死貓吊樹頭、死狗放水流」是老一輩觀念，卻衍生衛生、環境議題，隨著寵物已成家人般存在，殯葬管理也有其迫切需求。新北市政會...

可蓄洪6.2萬噸 新北鶯歌鳳鳴滯洪池明年2月完工

新北鶯歌鳳鳴地區逢雨幾乎必淹，市府推動東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，預計明年2月完工。市長侯友宜昨視察工程指目前進度破...

