新北石門核子事故演練 跨區支援社區合作無間

石門區公所辦理「114年核子事故區域防災社區民眾防護演練」，今年的首場次規劃德茂里為背景，由德茂社區防災編組成員完成合作無間的演練。另外，新北市消防局也在演練開場前進行核子事故發生時的避難收容相關介紹，讓在地民眾體驗核子事故發生時，了解各項核子防護行動啟動的程序。

石門區長吳家兆說，雖然核一廠已經停止運轉，不過使用過的燃料棒仍貯存在廠內，因此透過定期的演練讓民眾知道當核子事故發生時該何去何從還是相當重要的防護工作。在這場演練中還可以見到警察局、消防局及石門區衛生所等單位都協助參與，全區動員，跨單位的防災默契從演練中養成。

演練從核子事故警報聲響起開始，接續是公所與里辦公室的聯繫，里長廣播與防災編組的工作執行，當然警車與消防車的車巡廣播也不少，以及衛生所的碘片補發作業，一系列的狀況演習，讓觀看及演練腳本的民眾都更加深刻當災害發生時該如何應變。

石門區長吳家兆更指出，這場演練不只是讓民眾瞭解防護行動流程、內容與核子事故集結點等規劃情形，演練腳本中還加入了核子事故發生時石門區的跨區支援，由石門里的防災編組去支援德茂里的民眾避難接應，展現石門區內各防災編組共同防災的決心與向心力。