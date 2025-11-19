配合中央修法 新北夾娃娃機有條件放寬至距校50公尺以上

「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」2022年公布實施，規定應距高中職以下學校100公尺以上，不過經濟部2024年10月公告明訂50公尺以上距離，新北市府針對夜市以攤販形式設置以及百貨公司或大型商場內的夾娃娃機，得放寬至距離學校50公尺以上，草案今天經市政會議通過，將送市議會審議。

草案指出，放寬範圍包含以「非固定店面的集合攤販」形式設置在經新北市府公告列管的夜市，或是設置在「樓地板面積3000平方公尺以上的百貨公司、量販店、大賣場或購物中心等商場。

若在大賣場或百貨商場的夾娃娃機店須符合不可以設在建築物地上1、2層樓，使用面積在總樓地板面積10%以下，建築物外觀無自助選物販賣事業招攬的廣告。