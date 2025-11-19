新北「城市治理卓越獎」首獎 AI水情、預抽滯洪成亮點
新北市水利局以「智慧防汛打造新北韌性城市」專案，勇奪「天下雜誌」2025「城市治理卓越獎」環境保護組首獎，成為全國唯一獲獎的水利機關。水利局長宋德仁今在市政會議將獎項獻給市長侯友宜，表示新北防洪治理已從過去的「防淹模式」進化為更主動、更精準的「不怕淹」韌性城市。
水利局表示，這套智慧防汛系統花了六年打造，自2019年起整合各類水情資料、導入AI判斷與自動決策，讓新北防汛反應全面升級。宋德仁提到，平台每分鐘可處理超過6萬筆資料，透過AI分析將資訊即時推播給水利局防汛成員及29區公所，抽水站也能自動判斷最佳預抽時機，「現在只要一支手機，就能掌握全市水情」。平台上線後，防汛應變時間平均提前兩小時以上，大幅提升反應效率。
宋德仁坦言，智慧防汛平台平時「無感」，因為市民見到的只是「沒淹水」；但背後是大量資料整合、系統運算與決策壓力，要讓這套在背後默默運作的系統成為能被理解的參獎作品並不容易，這次獲獎是團隊長期投入的成果。
除了科技防汛，新北滯洪建設也被視為亮點。全市16座抽水站啟動預抽機制，可先釋出57.8萬噸滯洪空間；另與9所「透保水校園」合作建置3.69萬噸容量，並能與平台遠端連動多次排空，提升整體調度效率。水利局指出，新北在2016年率全國首訂「透水保水自治條例」，讓開發基地必須設置透保水設施，全市累積滯洪量能已達近300萬噸。
今年共有22個城市、171個專案角逐「城市治理卓越獎」，新北以創新科技與完整滯洪體系脫穎而出。宋德仁說，這是全體防汛夥伴共同的榮耀，也象徵新北在智慧防災領域領先全國；未來將持續強化AI與大數據應用，讓智慧防汛再升級，確保市民在每場降雨來臨時都更安心。
