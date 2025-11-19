新北綠黨團批用公家資源推侯家軍 新北市府：別什麼事都往選舉想

新北市民進黨團今天指，新北市府幕僚從副發言人到局處秘書等頻繁亮相，且都是擬參選議員的市長侯友宜子弟兵，質疑市府行政中立的態度只是口號而已。民進黨團總召人廖宜琨表示，尊重個人參選意願，但若有參選準備，應讓他們辭去行政公職的身份，而非藉由公部門資源、活動替特定人選暖身造勢。

新北市府回應，市府員工參加市府活動、協助宣傳市府政策都是一般工作內容，什麼事都往選舉或政黨派系思考絕不是市府作風，請議員不必多慮，歡迎多多出席市府活動。

廖宜琨說，媒體已清楚揭露市府幕僚參選地區、背景經歷，甚至連參選準備程度都公開透明，但市府卻仍任由他們在公務身分與政治角色間模糊遊走，若已決定要參選，就應當回到地方踏踏實實耕耘、傾聽民意，而不是繼續搭市府的便車，在各式活動中卡位、曝光、蹭版面。

廖宜琨也說，侯友宜在2019年總統大選期間，曾於市政會議中嚴正要求事務官務必恪守行政中立，不分藍綠都十分讚揚，但如今卻由自己帶頭破壞這個原則，形同自己打自己的臉，別把新北市政府當成「選舉牛棚」，靠著市政活動的曝光與侯市長的光環替自己暖身。

副總召蘇錦雄指出，市府近期活動中不斷出現特定幕僚的身影，絕不是「自然巧合」，而是一整套的政治包裝與精準布局，部分幕僚從被拔擢為副發言人、或被安排負責宮廟、里鄰等基層事務開始，就是在替自己的選舉鋪路，成立個人粉絲頁、密集經營社群，再透過市府的新聞素材與活動照片堆疊曝光。

幹事長山田摩衣說，侯市長出席的市府公開活動，連市議員都沒有上台說話的空間，但幾位刻意培養的侯家軍幕僚，卻能跟侯友宜一起扮裝上鏡頭，這就是市府在踩紅線，讓公帑淪為特定政治勢力的工具，呼籲市府別再把市政舞台當成養雞場，有意參選的侯家軍應該盡早宣布參選，不要躲在公職身份裡，濫用市府資源。

書記長顏蔚慈指出，侯市長不斷透過「世代接力」的方式培養參選人的操作已日漸成熟，但公務機關不是政治搖籃，侯市長也不該把市府當成「政黨參選人的培訓基地」，若繼續讓特定幕僚用公職做參選準備，不僅違背公平競爭原則，更讓整個行政體系陷入「政治化與派系化」的亂況，呼籲市府必須回到應有的中立角色。