迎接耶誕城人潮 新北市府前廣場人行道提前完工煥然一新

新北市政府持續打造友善人行空間，市府前廣場周邊人行環境全面翻新，包含新站路、新府路及中山路一段約460公尺人行道，於10月底提前完工。灰色系鋪面、加大樹穴、改善坡度等設計，讓市府門面煥然一新，也為「新北歡樂耶誕城」增添更舒適的步行環境。

工務局長馮兆麟表示，市府以「府中雙城」為城市品牌主軸，推動人本環境改造，採分期分區方式進行。先前完工的縣民大道北側人行道成效良好，但市府前廣場東、西、南側仍有老舊破損、樹根竄出造成高低差的情況，因此今年排定全面改善，提升行走安全。

馮兆麟指出，此次工程以人為本為核心，全線鋪面改採灰色系材料，與縣民大道廊道視覺一致，並擴大樹穴以減少路樹竄根造成的破損情形；同時調整坡度，解決積水問題，讓通行更順暢。