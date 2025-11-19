輝達意向書到了 北市府盼新壽盡速解約

輝達落腳T17、T18，北市府預計本周與新壽解約。市長蔣萬安昨與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman一行人會面，對方帶來輝達書面投資意向。副市長李四川表示，取得意向書後提供給新壽，希望促使對方盡速召開董事會，完成解約程序。

新光人壽則回應，「一切以北市府說法為主」，但目前沒有召開董事會的規畫。

蔣萬安昨與輝達副總裁Ekman等人會面，蔣表熱情歡迎，稱他們的到來如「久違加州陽光」；輝達則向市府表示「由衷感謝市府的每位keyman（關鍵人物）」。蔣說，輝達接下來將會與市府繼續熱線、加快後續投資計畫書與建築計畫進程，並相約明年農曆年前完成簽約程序。

蔣昨致贈Ekman一行人特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」；Ekman回贈輝達吉祥物「皮衣白熊玩偶」。蔣期許，輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入合作，共同推動北市智慧城市持續進步，「Bye and see you soon（很快再相見）」。

地政局長王瑞雲表示，這次輝達副總裁帶來投資意向書，內容包括輝達取得T17、T18地上權，蓋全球海外總部；第二是希望市府協助完成。至於未來地上權案是否「50+20年」？王表示，已告知輝達這個機制。

北市府與新壽解除北士科T17、T18地上權案，原本最快上周簽解約，不過新壽董事會對協議文字及交款程序有些意見，李四川昨說，新壽要求協議書必須是土地要給輝達才願意合意解約，但市府不可能接受現在土地給輝達，若輝達用了幾年後還須把土地還新壽，盼新壽盡速跟市府簽解約協議書。

但知情人士透露，新壽願意配合政府釋出基地，是基於輝達進駐可創造最大公共利益；若地上權回到市府後卻被移作他用，對新壽並不公平，「新壽情何以堪」。

市議會民政委員會昨首度到北士科T17、T18考察。地政局表示，基地上新壽留有2年前蓋好的工務所，解約後須清光，圍籬廣告要全部撤除。另外，現場還有鑽探實驗留下的12處基樁，以及連續壁工程先期做的廢土坑，都可移轉給輝達使用。