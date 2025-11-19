聽新聞
0:00 / 0:00

可蓄洪6.2萬噸 鳳鳴滯洪池明年2月完工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
鳳鳴滯洪池完工後，將成為新北最大滯洪池，可蓄洪約6.2萬噸。記者葉德正／攝影
新北鶯歌鳳鳴地區逢雨幾乎必淹，市府推動東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，預計明年2月完工。市長侯友宜昨視察工程指目前進度破77％，完工後鳳鳴滯洪池可蓄洪約6.2萬噸，東門溪護岸也達25年防洪保護標準，可改善鄰近地區與桃園市龜山工業區長年淹水問題，讓兩市居民在大雨來襲時能更安心。

侯友宜說，滯洪池主體已完成約四分之三，現正安裝抽水機房與周邊引水管線，完工後將成為新北最大滯洪池，地面層也將打造近3公頃公園，還給都市一抹綠，兼顧防洪與休憩。

侯也說，防洪工程看不見的部分，往往是最重要的城市基礎，感謝經濟部水利署支持7.05億元經費，讓工程能順利推進。

新北水利局長宋德仁說，原本東門溪沒有護岸，此次護岸預計施作841公尺，現已完成約715公尺，將持續排拆河道違建推進堤防工程，同時因堤防加高至3公尺及河道拓寬成9公尺，經過子母溝工程改善髒臭問題，東門溪經歷多次豪大雨侵襲，洪水排放順暢，已無過往溢淹民宅情形。

鶯歌鳳福里長簡騰源說，淹水改善了，希望在生態營造部分也能持續加強；侯友宜允諾「把生態做回來」。

滯洪池 侯友宜
