台鐵小站擠爆 專家：缺少「生活導向」規畫

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影
新北市浮洲車站近年通勤需求快速攀升，原以「小站」規模興建的站體受到考驗。記者張策／攝影

針對汐科、浮洲車站停車空間不足，台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔指出，小型車站啟用後量能吃緊，主因是早期設站思維過度工程導向，未從生活圈角度檢視站體在地方發展中的定位，很多站一開始就被當成簡易站處理，未考量都市發展速度及人口成長因素，是結構性問題。

張學孔說，小站啟用後爆量並非偶然，是台灣普遍缺乏「生活導向」規畫，一旦大量通勤需求湧入，站體容量馬上放大檢驗，他建議調整營運策略，包括增加班次、強化通勤列車停靠安排，縮短候車時間分散月台人潮，地方政府可檢討道路寬度、轉乘空間、人行動線等設計。

此外，可檢視站體本身實質容量，必要時拓寬月台及增設出口，如國外許多國家通勤站體小，靠高頻率班次消化旅客量，交通建設與都市發展要同步規畫，避免小站成熱門生活圈後，才發現量能不夠用。

台北市交通安全促進會理事長陳學台表示，小站規模不足面臨需求暴增，與早期規畫的都市發展預估與地方協調程度密切相關，台鐵車站設計通常需搭配地方都市計畫思考周邊土地使用、未來發展密度與人口成長，若規畫未充分掌握地方發展方向，或中央與地方資訊不一致，容易出現車站蓋好後，旅運需求超過預期情況。

陳學台說，小站改善方式需依現地條件而定，有空間就進行硬體改善如拓寬月台增設出口，若場地受限就從軟體下手，包括調整班次、分散旅客進站時間，每個車站周邊條件差異大，需回到實地檢討。

陳學台指出，過去站體規畫階段多由台鐵主導，與地方政府協調有限，車站與外部環境介面如人行道、轉乘動線，都要地方一起參與，如果未來仍有設置小站需求，台鐵應更早啟動與地方溝通機制。

台鐵 都市計畫
